Spor'da Korona Virüs Yayılıyor! Bir Oyuncu Daha Pozitif Çıktı!
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda geçen haftalarda iki oyuncunun korona testi pozitif çıktığı belirtilmişti. Takım içinde virüsün yayılma durumunu netleşmemiş ve sürecin nasıl ilerleyeceği beklenmişti. Bugün yapılan testler sonucu bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 3'e yükseldi
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerde bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 3'e yükseldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak VakıfBank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.