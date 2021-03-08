Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Mar 2021 - 19:50 G: 08 Mar 2021 - 19:51

Spor'da Korona Virüs Yayılıyor! Bir Oyuncu Daha Pozitif Çıktı!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda geçen haftalarda iki oyuncunun korona testi pozitif çıktığı belirtilmişti. Takım içinde virüsün yayılma durumunu netleşmemiş ve sürecin nasıl ilerleyeceği beklenmişti. Bugün yapılan testler sonucu bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 3'e yükseldi

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda bugün yapılan testlerde bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 3'e yükseldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Test sonucu negatif çıkan iki oyuncumuz belirtiler göstermesi sebebiyle, teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda takımımızı ve rakibimizin sağlığını korumak amacıyla bugün oynanacak VakıfBank maçı kadrosuna dahil edilmemişlerdir. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

08 Mar 2021 - 19:50 AA İstanbul- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
UEFA Şampiyonlar Ligi Değişiyor! İşte Yeni Format! mask
UEFA Şampiyonlar Ligi Değişiyor! İşte Yeni Format!
UEFA Futsal'da Türk Hakemlere Güveniyor! İşte Seçilen İsimler! mask
UEFA Futsal'da Türk Hakemlere Güveniyor! İşte Seçilen İsimler!
UEFA Şampiyonlar Ligi Heyecanı! Çeyrek Final'de Cüneyt Çakır İmzası mask
UEFA Şampiyonlar Ligi Heyecanı! Çeyrek Final'de Cüneyt Çakır İmzası
Tahkim Kurulu Açıkladı! Ali Koç'un Cezası Belli Oldu! mask
Tahkim Kurulu Açıkladı! Ali Koç'un Cezası Belli Oldu!
Gözler La Liga Derbisinde! Madrid Yarın Yıkılacak! mask
Gözler La Liga Derbisinde! Madrid Yarın Yıkılacak!
Rekortmenden Anlamlı Dalış! Kadınlar İçin Tüpsüz Dalış! mask
Rekortmenden Anlamlı Dalış! Kadınlar İçin Tüpsüz Dalış!
Lider Galatasaray Şampiyon Olmak İstiyor! Seriyi Devam Ettirebilecek Mi? mask
Lider Galatasaray Şampiyon Olmak İstiyor! Seriyi Devam Ettirebilecek Mi?
Bursaspor'a Destek Belediye'den Geldi! "Hatıran Yeter Kombine Kartı" mask
Bursaspor'a Destek Belediye'den Geldi! "Hatıran Yeter Kombine Kartı"
Ankara Kulüplerinden Başsağlığı! Birlik Mesajı Geldi! mask
Ankara Kulüplerinden Başsağlığı! Birlik Mesajı Geldi!
Fenerbahçe'de Moraller Bozuk! Mesut Özil'den Kötü Haber Var! mask
Fenerbahçe'de Moraller Bozuk! Mesut Özil'den Kötü Haber Var!
# GALATASARAY İLE İLİŞKİLİ:
Galatasaray'da Dev Proje! Stadyum Çatısına Bakın Ne Yapılacak! mask
Galatasaray'da Dev Proje! Stadyum Çatısına Bakın Ne Yapılacak!
Lider Galatasaray Şampiyon Olmak İstiyor! Seriyi Devam Ettirebilecek Mi? mask
Lider Galatasaray Şampiyon Olmak İstiyor! Seriyi Devam Ettirebilecek Mi?
Muslera'nın Başarıları Giderek Artıyor! 3. Kez "Dalya" Demeye Hazırlanıyor! mask
Muslera'nın Başarıları Giderek Artıyor! 3. Kez "Dalya" Demeye Hazırlanıyor!
Galatasaray Divan Kurulu Toplanıyor! mask
Galatasaray Divan Kurulu Toplanıyor!
Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu! İşte Kampa Katılacaklar! mask
Galatasaray'ın Kadrosu Belli Oldu! İşte Kampa Katılacaklar!
Fenerbahçe'den Çok Sert Açıklama! Galatasaray İddialarına Cevap Verdiler! mask
Fenerbahçe'den Çok Sert Açıklama! Galatasaray İddialarına Cevap Verdiler!
Galatasaray Antalya Yolcusu! Hazırlıklar Bitmek Üzere! mask
Galatasaray Antalya Yolcusu! Hazırlıklar Bitmek Üzere!
34. Randevu! Galatasaray Kasımpaşa Maçına Hazır! mask
34. Randevu! Galatasaray Kasımpaşa Maçına Hazır!
Galatasaray'da Bomba Transferler! İmzalar Atıldı! mask
Galatasaray'da Bomba Transferler! İmzalar Atıldı!
Galatasaray Gözünü Kupaya Dikti! Takım Galibiyet İçin Kararlı! mask
Galatasaray Gözünü Kupaya Dikti! Takım Galibiyet İçin Kararlı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"The Walking Dead" Geri Geliyor! Yeni Sezon Kanalı Belli Oldu! mask
"The Walking Dead" Geri Geliyor! Yeni Sezon Kanalı Belli Oldu!
Beşiktaş'a Kötü Haber! Yıldız Oyuncu Sakatlandı! mask
Beşiktaş'a Kötü Haber! Yıldız Oyuncu Sakatlandı!
Türkiye'nin Rakipleri Belli Oldu! Potanın Melekleri O Takımlarla Yarışacak! mask
Türkiye'nin Rakipleri Belli Oldu! Potanın Melekleri O Takımlarla Yarışacak!
Aylardır Aranan İsveçli Türk Subay Bulundu! Acı Haber Geldi! mask
Aylardır Aranan İsveçli Türk Subay Bulundu! Acı Haber Geldi!
Bakanlık Açıklama Yaptı! İddialara Cevap Verdi! mask
Bakanlık Açıklama Yaptı! İddialara Cevap Verdi!
3. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek mask
3. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL