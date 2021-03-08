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08 Mar 2021 - 19:50

Spor'da Korona Virüs Yayılıyor! Bir Oyuncu Daha Pozitif Çıktı!

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda geçen haftalarda iki oyuncunun korona testi pozitif çıktığı belirtilmişti. Takım içinde virüsün yayılma durumunu netleşmemiş ve sürecin nasıl ilerleyeceği beklenmişti. Bugün yapılan testler sonucu bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı Takımda testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 3'e yükseldi