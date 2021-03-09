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09 Mar 2021 - 10:41

Bakan Duyurdu! O Paralar Bügün Bankada!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Şubat ayı için Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlandığını bildirdi.