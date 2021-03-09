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- 09 Mar 2021 - 10:41 G: 09 Mar 2021 - 10:42

Bakan Duyurdu! O Paralar Bügün Bankada!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya üzerinden duyuru yaptı. Şubat ayı için Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başlandığını bildirdi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı.

Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını ifade etti.

09 Mar 2021 - 10:41 AA Ankara- Gündem

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