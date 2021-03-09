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- 09 Mar 2021 - 10:47 G: 09 Mar 2021 - 10:48

Çankaya Belediyesinden Çiçek Satış Mağazası

Çankaya belediyesi parklarında kullanmak üzere yetiştirdiği bitki ve çiçekler ile iç mekân bitkilerinin düşük ücretle satışını yapacağı ilk mağazasını uğur mumcu parkında açtı.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Çankaya Belediyesinden Çiçek Satış Mağazası Düşük Ücretle Çiçek Satışı Başladı

Her zaman öz kaynaklarıyla çalışan ve üreten Çankaya Belediyesi bir ilke daha imza attı. Belediye parklarında kullanmak üzere yetiştirdiği bitki ve çiçeklerinin satışını yapacak mağazasını serasının bulunduğu Çukurambar'daki Uğur Mumcu Parkında açtı. Sembolik rakamlarla çiçek ve süs bitkisi satılacak mağazada iç mekan bitkileri de piyasa fiyatlarına göre daha düşük ücretle satışa sunuldu.

Çankaya Belediyesinin halk için çalışan üreten bir belediye olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankayalıların tek bir kuruşunu israf etmiyor halkımızın yararına kullanıyoruz. Seralarımızda işçilerimizin alın teriyle ürettiği çiçekleri parklarımıza dikiyoruz. Dışarıdan satın almıyor kendi imkanlarımızla halkın olanı halka kazandırıyoruz. Bu seralarımızda ürettiğimiz bitki ve çiçekleri de şimdi vatandaşlarımız için düşük ücretle satışa sunduk. Bitki Satış Noktamızda ayrıca iç mekan bitkilerini de daha düşük ücretle satışa sunmaya başladık. Vatandaşlarımız Uğur Mumcu Parkımızda hizmete açtığımız satış noktasından temin edebilecekler dedi.

Çankaya Belediyesi Bitki Satış Noktası pazartesi günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası hizmet verecektir.

09 Mar 2021 - 10:47 Ankara- Belediyeler

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