Mamak'lı Kadınlar 8 Mart İçin Yürüdü!

Mamak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınları doğa ile buluşturdu. Mamakın tabiat harikası olan kanyonun eşsiz güzelliklerini ve manzarasını gören kadınlar yürüyüşte birçok parkurdan başarı ile geçerek keyifli dakikalar geçirdi. Mamak Belediyesi Spor Eğitmenleri ile birlikte 105 katılımcının olduğu doğa yürüyüşünde Mamakın saklı kalmış doğal güzellikleri karşısında adeta büyülenen kadınlar doğanın eşsiz güzelliklerini de fotoğraflamayı ihmal etmedi. Programda Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Toplamda 15 kilometrelik parkuru başarı ile tamamlayan Mamak'lı kadınlar Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlen bu güzel organizasyondan dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür etti.

Sporculara Taş Çıkardılar

Doğa yürüyüşünün ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin hız kesmediği Mamak'ta kadınların ikinci adresi ise Macera Parkı oldu. Ziplinedan tırmanma duvarına ve survivor parkuruna kadar birçok alanda boy gösteren kadınlar değme sporculara taş çıkardı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte kadınlar doyasıya eğlendi.

Kadınlarımıza Her Zaman Değer Veriyoruz

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tek bir güne sığdırılamayacak kadar önemli olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci Cenneti anaların ayağının altına seren bir medeniyetin fertleriyiz. Yani medeniyetimiz bizlere kadına sadece bir gün değer vermeyi değil yaşadığımız her gün değer vermemizi söylüyor. Bu vesile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum dedi.