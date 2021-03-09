Mamak’ta Kadınlar Günü’ne Özel Konser...

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Çevrimiçi Konser

Mamak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel konser düzenledi. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen ve pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen konser yaklaşık 2 saat sürdü. Mamak Belediyesi orkestrası tarafından Türk Halk Müziğinin en seçkin eserlerin seslendirildiği konserde sanatçılara Mamak Belediyesi Halk Oyunları ekibi de eşlik etti. Konserin sonunda sanatçılara karanfil dağıtıldı.

Toplumun Temel Taşı

Kadınların bir gün değil yılın 365 günü el üstünde tutulması gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Kadınlar bizlerin baş tacı annemiz hayat arkadaşımız kızımız kardeşimiz hayatımıza renk katan ve anlamlı kılan varlıklardır. Mamak Belediyesi olarak pek çok çalışmamızda Mamaklı Hanım kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bu vesilelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere yaşamın her anında her türlü fedakârlıkta bulunan yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum dedi.