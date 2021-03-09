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- 09 Mar 2021 - 16:44 G: 09 Mar 2021 - 16:45

Fenerbahçe Camiasının Acı Günü! O İsim Vefat Etti!

Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun acı günü. Annesi Taliha Mosturoğlu hayatını kaybetti.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu üyemiz ve eski asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu'nun vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Taliha Mosturoğlu'na Allah'tan rahmet, başta Mosturoğlu ailesi olmak üzere merhumenin yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

09 Mar 2021 - 16:44 AA İstanbul- Spor

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