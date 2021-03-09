09 Mar 2021 - 16:44 Güncelleme: 09 Mar 2021 - 16:45
Fenerbahçe Camiasının Acı Günü! O İsim Vefat Etti!
Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun acı günü. Annesi Taliha Mosturoğlu hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Kulübünün eski asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu vefat etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu üyemiz ve eski asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu'nun annesi Taliha Mosturoğlu'nun vefatını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Taliha Mosturoğlu'na Allah'tan rahmet, başta Mosturoğlu ailesi olmak üzere merhumenin yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.