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- 09 Mar 2021 - 16:50 G: 09 Mar 2021 - 16:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Duygusal Telefon! Öztekin'in Kızını Aradı!

Ünlü Oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce başsağlığı mesajı yayınladı ve ardından kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonunu gerçekleştirdi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

09 Mar 2021 - 16:50 AA Ankara- Gündem

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