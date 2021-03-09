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- 09 Mar 2021 - 17:29 G: 09 Mar 2021 - 17:49

Ramo Dizisi Show TV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Yayınlanmayacak! Perde Arkasındaki Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Ramo dizisi Show TV tarafından resmen yayından kaldırıldı. Dizinin yeni bölümünün ekranlara gelmeyecek olması Ramo’nun seyirci kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak fakat herkes nedenini merak ediyor. Ramo’nun yayınlanmamasında perde arkasındaki gerçek ise şok etkisi yarattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda oldukça geniş kitlelere erişim sağlayan Ramo dizisi seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. Fakat dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacak olması akıllarda soru işaretine neden oldu. Bu olayın ardından milyonlarca kişinin aklına RTÜK gelse de perde arkasındaki gerçek herkesi şaşkına uğrattı. Bu detayın ardından Ramo dizisinin izleyici kitlesi yayınlanmamasının altında yatan sebebi öğrenmek için arama motorlarının altını üstüne getirdi.

Cuma günü yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan Ramo dizisinin yayından kaldırıldığını öğrenenler şaşkınlıklarına engel olamadı. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi yavaş yavaş toparlanmaya başlamış ve oldukça güzel reytingler elde etmişti. Milyonlarca kişi dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünün ardından yeni bölümü merakla bekliyordu. Meğer Ramo’da…

09 Mar 2021 - 17:29 Ankara- Dizi Haberleri

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