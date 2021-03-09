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09 Mar 2021 - 17:29

Ramo Dizisi Show TV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölümü Yayınlanmayacak! Perde Arkasındaki Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Ramo dizisi Show TV tarafından resmen yayından kaldırıldı. Dizinin yeni bölümünün ekranlara gelmeyecek olması Ramo’nun seyirci kitlesini büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak fakat herkes nedenini merak ediyor. Ramo’nun yayınlanmamasında perde arkasındaki gerçek ise şok etkisi yarattı.