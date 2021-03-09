Ankara'da En İyi Döner Nerede Yenir? Ankara'da Et Döner Nerede Yenir?
Türkiye'nin en çok tercih edilen lezzetleri arasında döner yer almaktadır. Peki, Ankara'nın en iyi dönercisi hangisidir? Başkent Ankara'nın en iyi dönercilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türkiye’nin popüler sokak lezzetleri arasında yer alan dönerin en iyi yapıldığı yerlerden biri Ankara. Başkent özellikle et döner konusunda farklı yapım biçimi ve hiçbir yerde bulunamayan lezzeti ile adından söz ettiriyor. Dışarda en çok tüketilen lezzetler arasında yer alan dönerin en iyi yapıldığı yer olarak bilinen Ankara’da da döneri ile ün yapmış mekanlar var. Ankara’nın meşhur dönerinin tadına bakmak isteyenler ise bu mekanları araştırıyor.
Türkiye’nin popüler lezzetlerinden olan döner, en çok Ankara’da tercih ediliyor. Ankara döneri olarak da bilinen sokak lezzetinin en iyisinin başkentte yapıldığı biliniyor. Başkentte çok fazla döner yapan mekan olmakla beraber bazı yerlerde yapılan dönerin tadı ise başka yerde bulunamıyor. Başkenti döner yemeden geçmek istemeyenler ise en iyi döneri yapan restoranları araştırıyor.
09 Mar 2021 - 17:56 - Yeme & İçme
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.