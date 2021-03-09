Ankara’da Kayıtlı Araç Sayısı Kaçtır? Ankara'da Her Gün Kaç Araç Trafiğe Çıkıyor?
2020 yılı trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı. Peki, Ankara'da trafiğe kayıtlı araç sayısı kaç? Ankara'da bir günde trafiğe kaç araç çıkıyor? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu, Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Türkiye’de 2020 yılının sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı 13.1 milyona ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 2002 yılından bu yana trafiğe kayıtlı araç sayısındaki artış da dikkat çekti. 2002 yılının sonunda toplam kayıtlı olan araç sayısı 4.6 milyondu.
2020 yılından bu yana trafiğe kayıtlı otomobil sayısında inanılma bir yükseliş meydana geldi. Bu araçların kategorilere ayrılması durumunda en çok artışın yaşandığı araç türleri ise şaşkınlık yarattı. Açıklanan veriler ile 2020 yılında motorsiklet sayısında yükseliş olduğu görüldü. Bu yükselişin nedeni olarak ise Covid-19 salgınında motorsiklet talebinin artması gösterildi. 2002 yılından bu yana en çok artışı yaşayan araç türlerinden birisi ise kamyonet oldu. Trafiğe kayıtlı kamyonet sayısında 2002 yılından bu yana yüzde 350 oranında artış yaşandığı kaydedildi. Trafiğe kayıtlı araçlardaki artış ve güncel oranlarda araç katergorisinin yanı sıra il bazında da değerlendirildi. Başkentte trafiğe kayıtlı araç sayılarında yaşanan değişiklikler de ortaya konuldu. Ankara’da bir önceki yıla göre trafiğe kayıtlı araç sayısında yüzde 1.27 oranında artış yaşandığı görüldü. Bu artış ile başkentte trafiğe kayıtlı araçlar içindeki en yüksek pay ise otomobillerin oldu.
09 Mar 2021 - 18:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.