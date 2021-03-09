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- 09 Mar 2021 - 18:17 G: 09 Mar 2021 - 18:18

Ons Yükselişe Geçti İşte Sarı Kız'ın Kapanış Fiyatları!

Gün içinde piyasalar yine dalgalı seyretti. Dün gece yükselişe geçen Dolar'ın gün içinde kendini salması ile birlikte Ons yükselişe geçti. Ons'un yükselmesi ile gram altında yönünü yukarıya çevirdi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 artışla 419,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 680,00 lira, Cumhuriyet altını 2.785,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 419,60 liradan işlem gördü.

09 Mar 2021 - 18:17 AA İstanbul- Ekonomi

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