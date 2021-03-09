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09 Mar 2021 - 18:17

Ons Yükselişe Geçti İşte Sarı Kız'ın Kapanış Fiyatları!

Gün içinde piyasalar yine dalgalı seyretti. Dün gece yükselişe geçen Dolar'ın gün içinde kendini salması ile birlikte Ons yükselişe geçti. Ons'un yükselmesi ile gram altında yönünü yukarıya çevirdi.