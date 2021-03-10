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- 10 Mar 2021 - 14:25 G: 10 Mar 2021 - 14:26

Dünya Petrol Devi İflasın Eşiğinde! Rekor Zarar Açıkladı!

Rus petrol şirketi pandemi ile en çok zarar gören firmalardan oldu. Firmadan yapılan açıklama ile pandemi sürecinin en yoğun olduğu 2020'de Lukoil'in net karı neredeyse 0 oldu.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 98 azalarak 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) geriledi.

Şirketten yapılan açıklamada, Lukoil'in net karının 2019'da bir önceki yıla göre ise yüzde 3,4 artarak 640 milyar ruble olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonomik faaliyetlerin düştüğüne işaret edilen açıklamada, "Hidrokarbonlara yönelik talep ve fiyatlarda benzeri görülmemiş düşüş, şirketin işletme ve finansal performansını olumsuz etkiledi ve söz konusu olumsuz etkiler 2021'in ilk çeyreğinde de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lukoil'in 2020'de net karının bir önceki yıla göre yüzde 98 gerileyerek 15,2 milyar rubleye (yaklaşık 205 milyon dolar) düştüğü kaydedildi.

Dünyanın en büyük entegre petrol ve doğal gaz şirketlerinden Lukoil, küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini gerçekleştiriyor.

10 Mar 2021 - 14:25 AA - Dünya

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