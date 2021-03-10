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- 10 Mar 2021 - 14:35 G: 10 Mar 2021 - 14:36

Belhanda'nın Sözleşmesi Feshedilmişti! Nedeni Belli Oldu!

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedildiği bilgisi sabah saatlerinde gelmişti. Ancak kulüpten sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Son gelen bilgilerle sözleşmesi daha ileri tarihte bitecek olan Belhanda'nın erken fesihinin nedeni belli oldu.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Galatasaray Kulübü, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Belhanda'nın 7 Mart'taki Galatasaray-Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra beIN Sports'a verdiği röportajda, kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği, hakarete varan beyanlarda bulunduğu, daha öncesinde de sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirdiği bildirildi.

Buna göre Belhanda'nın profesyonel futbolcu sözleşmesinin FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. maddesi uyarınca 10 Mart'tan itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiği belirtildi.

10 Mar 2021 - 14:35 AA İstanbul- Spor

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