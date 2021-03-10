Ankara’da Şiddet Gören Kadınlar Ne Yapmalı?
Kadınlara şiddet her geçen gün artmaya devam ediyor. Şiddet mağduru kadınlar ne yapacakları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ankara'da şiddet gören kadınlar ne yapmalı? İşte detaylar..
Kadına şiddet olaylarının her geçen gün artmaya devam ettiği bu süreçte şiddet mağduru olan kadınlar bu durumda ne yapmaları gerektiğini merak ediyor.
Farklı şekillerde ailesinden, eşinden vb. şiddet gören birçok kadın bu durumda nereye başvurması gerektiğini ve kendisini nasıl koruyacağını araştırıyor. Kadınların bu durumda başvurabilecekleri birçok kurum ve kuruluş bulunmakla beraber Avukat Emel Göçmen Bozoğlu konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.
10 Mar 2021 - 16:39 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.