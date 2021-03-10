Ankara’da Şiddet Gören Kadınlar Ne Yapmalı?

Kadına şiddet olaylarının her geçen gün artmaya devam ettiği bu süreçte şiddet mağduru olan kadınlar bu durumda ne yapmaları gerektiğini merak ediyor.

Farklı şekillerde ailesinden, eşinden vb. şiddet gören birçok kadın bu durumda nereye başvurması gerektiğini ve kendisini nasıl koruyacağını araştırıyor. Kadınların bu durumda başvurabilecekleri birçok kurum ve kuruluş bulunmakla beraber Avukat Emel Göçmen Bozoğlu konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.