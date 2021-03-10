Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Mar 2021 - 16:39 G: 10 Mar 2021 - 16:45

Ankara’da Şiddet Gören Kadınlar Ne Yapmalı?

Kadınlara şiddet her geçen gün artmaya devam ediyor. Şiddet mağduru kadınlar ne yapacakları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ankara'da şiddet gören kadınlar ne yapmalı? İşte detaylar..

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Kadına şiddet olaylarının her geçen gün artmaya devam ettiği bu süreçte şiddet mağduru olan kadınlar bu durumda ne yapmaları gerektiğini merak ediyor.

Farklı şekillerde ailesinden, eşinden vb. şiddet gören birçok kadın bu durumda nereye başvurması gerektiğini ve kendisini nasıl koruyacağını araştırıyor. Kadınların bu durumda başvurabilecekleri birçok kurum ve kuruluş bulunmakla beraber Avukat Emel Göçmen Bozoğlu konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.

10 Mar 2021 - 16:39 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Elveda Rasim Usta... Son Yolculuğuna Uğurlandı! mask
Elveda Rasim Usta... Son Yolculuğuna Uğurlandı!
Müge Anlı’dan Ayrılmıştı! Arif Verimli Didem Arslan’ın Programına Mı Geçti? mask
Müge Anlı’dan Ayrılmıştı! Arif Verimli Didem Arslan’ın Programına Mı Geçti?
Ankara’da HES Kodu Zorunluluğu Getirildi! SMS ile Süresiz HES Kodu Alma! E-Devlet Üzerinden HES Kodu Nasıl Alınır? mask
Ankara’da HES Kodu Zorunluluğu Getirildi! SMS ile Süresiz HES Kodu Alma! E-Devlet Üzerinden HES Kodu Nasıl Alınır?
Bahçeliden Pul Eleştirisi! Papa'ya Sert Çıktı! mask
Bahçeliden Pul Eleştirisi! Papa'ya Sert Çıktı!
Samsung'dan Bir İlk! Dram Olmayan SSD'yi Tanıttı! mask
Samsung'dan Bir İlk! Dram Olmayan SSD'yi Tanıttı!
İkinci El Satışları Artıyor! Düşen Fiyatlar Etkili! mask
İkinci El Satışları Artıyor! Düşen Fiyatlar Etkili!
Gözler Reform Paketinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama Bekleniyor! mask
Gözler Reform Paketinde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama Bekleniyor!
Rusta Twitter Gerginliği Artıyor! Hız Yavaşlatma Kararı Geldi! mask
Rusta Twitter Gerginliği Artıyor! Hız Yavaşlatma Kararı Geldi!
Ankara'da UBER Müjdesi! Taksi Hizmeti Başladı! mask
Ankara'da UBER Müjdesi! Taksi Hizmeti Başladı!
Konut Satışlarında İndirim Zor Görünüyor! İnşaat Maliyetleri Arttı! mask
Konut Satışlarında İndirim Zor Görünüyor! İnşaat Maliyetleri Arttı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Elveda Rasim Usta... Son Yolculuğuna Uğurlandı! mask
Elveda Rasim Usta... Son Yolculuğuna Uğurlandı!
Müge Anlı’dan Ayrılmıştı! Arif Verimli Didem Arslan’ın Programına Mı Geçti? mask
Müge Anlı’dan Ayrılmıştı! Arif Verimli Didem Arslan’ın Programına Mı Geçti?
Ankara’da HES Kodu Zorunluluğu Getirildi! SMS ile Süresiz HES Kodu Alma! E-Devlet Üzerinden HES Kodu Nasıl Alınır? mask
Ankara’da HES Kodu Zorunluluğu Getirildi! SMS ile Süresiz HES Kodu Alma! E-Devlet Üzerinden HES Kodu Nasıl Alınır?
Pul Rezaletine Dış İşlerinden Sert Tepki! Yazılı Açıklama Yapıldı! mask
Pul Rezaletine Dış İşlerinden Sert Tepki! Yazılı Açıklama Yapıldı!
Bahçeliden Pul Eleştirisi! Papa'ya Sert Çıktı! mask
Bahçeliden Pul Eleştirisi! Papa'ya Sert Çıktı!
Ankara Mamak'ta Kentsel Dönüşüm İçin İhale Tarihi Netleşti mask
Ankara Mamak'ta Kentsel Dönüşüm İçin İhale Tarihi Netleşti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL