Miraç Gecesi Neden Süt İçilir? Miraç Kandili Süte Hangi Sureler, Dualar Okunur?
Müslümanlar için en önemli günler arasında yer alan Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Peki, Miraç Gecesi'nde neden süt içilir? Miraç Gecesi'nde yapılacaklara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Müslümanlar için en önemli günler arasında yer alan Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek Miraç kandili için İslam alemi ibadetler edecek, dualar okuyacak. Hz. Muhammed’in Allah katına yükseldiği gün olarak bilinen Miraç gecesinde namaz kılınacak ve dualar edilecek. Bununla beraber Müslümanlar Miraç kandilinde süt içecekler. Miraç kandilinde neden süt içildiği ise merak ediliyor. Süt içmek ve süte dua etmek sadece Miraç kandiline özel bir durum olmamakla beraber Müslümanlar neden bu gece süt içileceğini, süt içerken hangi duaların okunması gerektiğini merak ediyor.
İslam aleminin en önemli tarihleri arasında yer alan Miraç kandilinin 10 mart günü idrak edileceği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Bugün yani üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde idrak edilecek olan Miraç kandilinde farz olarak 5 rekat namaz kılınacak. Miraç Kandilinde kılınan 5 vakit namazın yanı sıra hu gece süt içilecek ve süte dualar okunacak. Miraç kandilinde neden süt içildiği ve süte hangi duaların okunacağı ise Müslümanlar tarafından merak ediliyor.
10 Mar 2021 - 16:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.