Survivor 2021’de Sinir Harbi! Acun Deliye Döndü! Çağrıya Kibarca Git Dedi
TV 8 ekranlarının rekortmen programı Survivor 2021 son bölümüyle heyecan yarattı. Survivor son bölümünde Acun Ilıcalı, Çağrı'ya önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor Türkiye’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde gergin dakikalar yaşandı. İlgi ile takip edilen yapımda iletişim oyunu oynandı. Oyun esnasında Çağrı Atakan ve Steven arasında gergin anlar ekrana geldi. Çağrı’nın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor Türkiye sezonu ile ekrana geliyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği programda bu sezon yine ünlüler ve gönüllüler takımı yarışıyor. Takımların çeşitli oyunlarda zorlu parkurlarda kıyasıya rekabet ettiği yarışma dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Programda eleme konseyinin toplandığı son bölümde gergin anlar dikkat çekti. Acun Ilıcalı, ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan’a sert çıktı.
10 Mar 2021 - 17:06 - Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.