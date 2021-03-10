Sincan’da Şehit Mevlidi Devlet Büyüklerinin Katılımıyla Gerçekleşti!
Bingöl’de şehit düşen Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal ve Yüzbaşı Semih Sarıoğlu’nun şehit mevlitleri birçok devlet büyüğünün katılımlarıyla gerçekleşti.
Sincan’da Şehit Mevlidi Devlet Büyüklerinin Katılımıyla Gerçekleşti
Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopterin 04.03. 2021 tarihinde 14.25’te kule ile irtibat kesildikten sonra düşmesi sonucunda 11 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerlerimizden ikisi Sincanlı'ydı. Şehitlerimiz, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal ve Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun mevlitleri Sincan’da birçok devlet büyüğünün katılımıyla gerçekleşti. Şehit düşen Mehmetçiklerimiz için AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Mahmut Koçak, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın da katılımıyla mevlit okutuldu.
10 Mar 2021 - 17:36 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.