Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde Kovid-19 denetimi
Vali Çakır'ın vatandaşları maske ve hijyen konusunda uyardığı denetimlerde, işletmeler de kuralları ihmal etmemeleri için İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) programı üzerinden uyarıldı.
Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Ilgaz Dağı Milli Parkı ve oteller bölgesinde Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timlerince maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda anonslar yapıldı.
Vali Çakır'ın vatandaşları maske ve hijyen konusunda uyardığı denetimlerde, işletmeler de kuralları ihmal etmemeleri için İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) programı üzerinden uyarıldı.
Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymayan bazı kişilere ise idari yaptırım uygulandı.
Ziyaretçiler ayrıca, milli park girişinde de görevli jandarma trafik timlerince trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirildi. Ekipler kış lastiği denetimi de yaptı.
Denetimlere İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran da katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.