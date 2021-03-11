Yasak Elma Yıldız Neden Yok? Eda Ece Yasak Elma Dizisinden Ayrıldı Mı?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Yasak Elma, yayınlanan ilk bölümünden bu yana izleyenleri ekrana kilitliyor. Üçüncü sezonu ile ekrana gelen dizinin başrol oyuncularından Eda Ece hakkında yapım şirketinden gelen açıklama ile dizinin 100. bölümü itibari ile yapımda olmayacağı açıklandı. Eda Ece’nin aniden yapıma ara vermesinin nedeni ise merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri ünlü oyuncunun neden diziye ara verdiğini, tamamen ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

Üçüncü sezonu ile ekrana gelen Yasak Elma dizisi yayınlanan ilk bölümünden bu yana başarılı reytingleri ile sevenlerini mutlu ediyor. İlk sezonundan bu yana birçok oyuncu ve senaryo değişikliği yaşayan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece ilk sezonundan beri yapımda yer alıyor ve başarılı performansı ile beğeni topluyor. Canlandırdığı Yıldız karakteri ile adeta fenomen haline gelen Eda Ece, kariyerinin en önemli yükselişini bu yapımla yaşadı. Dizinin en sevilen karakterlerinden birine hayat veren Eda Ece’nin Yasak Elma dizisine neden ara verdiği, yapımda ayrılıp ayrılmayacağı ise merak konusu oldu. Konu ile ilgili yapım şirketi açıklama yaptı.