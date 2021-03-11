THY'den Sevindiren Haber! O Ülkeye Uçuşları Tekrar Başlattı!
Türk Hava Yolları koronavirüs sebebiyle ara verdiği uçuşlarını kademeli olarak tekrar faaliyete geçiriyor. Bugün yapılan açıklama ile o ülkeye uçuşların tekrar başladığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu habere sevineceği düşünülüyor.
Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de askıya alınan İstanbul-Batum seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.
THY Tiflis Ofisi'nden alınan bilgiye göre, THY, Batum'a yönelik uçuşlarını Mart 2020'de askıya almıştı.
İstanbul-Batum seferleri, dün Batum Uluslararası Havalimanı'na inen THY uçağı ile yeniden başladı.
Gürcistan hükümetinin şubatta aldığı karara göre, Türk vatandaşları, aşı raporu getirmeden sadece negatif PCR test sonucuyla Gürcistan'a giriş yapabiliyor.
Ülkeye sadece negatif PCR testi ile girebilen yabancılar, 3'üncü gün bir kez daha Kovid-19 testi yaptırmak zorunda.
11 Mar 2021 - 15:49 AA - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.