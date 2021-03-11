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11 Mar 2021 - 15:49

THY'den Sevindiren Haber! O Ülkeye Uçuşları Tekrar Başlattı!

Türk Hava Yolları koronavirüs sebebiyle ara verdiği uçuşlarını kademeli olarak tekrar faaliyete geçiriyor. Bugün yapılan açıklama ile o ülkeye uçuşların tekrar başladığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu habere sevineceği düşünülüyor.