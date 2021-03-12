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- 12 Mar 2021 - 13:36 G: 12 Mar 2021 - 13:51

Süt Fiyatlarına Dikkat! Destek Ödemeleri Başlıyor, Bakan Açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli katıldığı bir proje tanıtımı toplantısında süt üreticileri ile müjdeyi verdi. Çiğ süt destek ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020'nin ekim, kasım ayları için 243 bin 128 üreticiye, 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Erzurum'daki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, hayvancılığı yaygınlaştırmak ve geliştirmek için önemli projeler hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu anlamda önemli destekler sağladıklarını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Son 19 yılda hayvancılığa toplam 73 milyar lira destek ödedik. Bunun yüzde 21’i yani 16 milyar lirası son 3 yılda ödendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte hayvancılıkta, yerli, yeterli ve kaliteli üretim anlayışıyla çalışmalarımıza hız kattık. Son 3 yılda, hayvancılığa verdiğimiz desteği 2 kattan fazla artırarak 7,8 milyar liraya çıkardık. Son 19 yılda yem bitkilerine toplam 6,7 milyar lira, son 3 yılda ise toplam 2,2 milyar lira destek ödedik."

Bakan Pakdemirli, kaliteli süt temini için çiğ süt üretimine önem verdiklerini belirterek, çiğ süt prim desteğini son 3 yılda 2,3 kat artışla 695 milyon liradan, 1,6 milyar liraya çıkardıklarını dile getirdi.

Damızlık, büyükbaş hayvanlardan daha fazla buzağı elde etmek amacıyla uyguladıkları çalışmalarla ise geçen yıl mevcut damızlıklardan 250 bin ilave buzağı aldıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Besilik materyal üretim merkezi niteliği taşıyan GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde 738 ahır ve ağıl yapımına 110 milyon lira hibe desteği ödedik. Tüm bu çalışmalar sonucunda hem hayvan varlığında hem de hayvansal üretimde ciddi artışlar yaşıyoruz. Son üç yılda, büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 5,4 artışla, 18,2 milyon başa yükselterek Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Küçükbaş hayvan varlığımızı ise yüzde 17,3 artışla, 54,1 milyon başa çıkardık. Son 3 yılda 10 milyon küçükbaşı sürülere kattık. Hamdolsun bugün Türkiye küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da bir, büyükbaş hayvan sayısında da ikinci sıradadır. Böylece süt üretimimiz yüzde 4 artışla 23 milyon tona, kırmızı et üretimimiz ise yüzde 7,4 artışla, 1,2 milyon tona ulaştı."

Çin’e süt ve süt ürünleri ile kanatlı et ve ürünlerinin ihracatına başladıklarını hatırlatan Pakdemirli, tüm bu yapılan çalışmaların sonucunda, canlı hayvan ve hayvansal ürünün dış ticaretinde 2019 yılında 585 milyon dolar, 2020 yılında ise yüzde 24 artış ile 727 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiklerini aktardı.

 "Ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa'da liderliğini korumakta"

Desteklerler ve projelerle hayvancılık sektörünün büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl pandemiye ilaveten ciddi bir meteorolojik kuraklık yaşandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sağladığımız destekler ve üreticilerin emeği ile birleşince tarım sektörü büyümeye ve gelişmeye devam etti. Gururla ifade etmeliyim ki 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yılın en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasıla bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 333,3 milyar liraya yükseldi. Ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa'da liderliğini korumakta, dünyada ise ilk 10 içindedir. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara, tarımda dış ticaret fazlamız ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolara yükseldi."

Bakan Pakdemirli, sulama alanında yaptıkları büyük yatırımlar sayesinde, meteorolojik kuraklığa rağmen, toplam bitkisel üretimin 9 milyon ton ilave artışla 126 milyon tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anlatarak, "Bugün lansmanını yaptığımız Etçi ve Kombine Irklarının Yaygınlaştırılması Projesini, suni tohumlama uygulamalarının az olduğu illerin ilçe ve köylerinde yaygınlaştıracağız. Böylece, yüksek verimli etçi ve kombine ırk boğaların kullanılmasıyla suni tohumlamanın ve yüksek verimli kültür ırklarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesini 65 milyon lira bütçeyle başlattıklarına işaret eden Pakdemirli, projenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğini bildirdi.

Süt üreticilerine destek ödemesi bugün yapılacak

Pakdemirli, ilerleyen dönemde proje kapsamına alınan il sayısını proje bütçesine göre artıracaklarını ifade ederek, projenin 2020-2023 yıllarını kapsadığını ve toplam bütçesinin 193,3 milyon lira olduğunu kaydetti.

Projeyle 30 ay sonunda ülke ekonomisine 8,4 milyar lira katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Pakdemirli, süt üreticilerine destek ödemelerine ilişkin de "2020'nin ekim, kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız. Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 29 ilden çiftçiler, besiciler ile sektör temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'daki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi Lansmanı'nda konuşma yaptı.

12 Mar 2021 - 13:36 AA Erzurum- Ekonomi

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