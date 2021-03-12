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- 12 Mar 2021 - 14:06 G: 12 Mar 2021 - 14:09

Ziya Öğretmen Gezilere Devam Ediyor! Bakan'dan Değerlendirme Geldi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul gezilerine devam ediyor. Bulduğu her fırsatta kendini Öğretmen olarak tanıtan Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk yurt içinde ki okul gezileri ile örnek olmaya devam ediyor. Bu gezilerde yüz yüze eğitim ile ilgili değerlendirme yapmayı da ihmal etmiyor.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının rahatlamasıyla çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacaklarını belirterek, "Her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız." dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için geldiği Zonguldak'ta Ereğli Terzi İlkokulunu ziyaret eden Bakan Selçuk, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Selçuk, ziyaretin ardından okul önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, yaklaşık bir yıl önce geçilen uzaktan eğitim sürecine ilişkin sorusu üzerine Selçuk, Bakanlık olarak canlı dersler, yaklaşık 14 bin 800 EBA destek merkeziyle mevcut duruma uyum sağlamaya, gereken altyapıyı hazırlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Süreçte eksikliklerin ve bazı sorunların yaşanabileceğine işaret eden Selçuk, dünya ülkelerine bakıldığında gelinen durumun kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, geride kalan bir sene içerisinde, aslında yüz yüze eğitimin çok başka manaları içerdiğini ve öğretmenliğin, okulun ne demek olduğunu kendilerinin yeniden öğrendiğini dile getirdi.

Çocukların sosyalleşmesinin, öğrencilerin okullarının bahçelerinde, sınıflarında bulunmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu tekrar anlamalarına katkı sağlayan bir dönem yaşadıklarına işaret eden Selçuk, şunları belirtti:

"Bu süreçte uzaktan öğretim konusunda gerçekten dünya çapında standartlarla çok yeni şeyler öğrendiğimizi söyleyebilirim. Öğretmenlerimizin bu konudaki gayretleri muhteşemdi ve hala da devam ediyor. Her zaman söylerim; uzaktan eğitim, yüz yüze eğitime göre iki kat daha meşakkatli ve zor bir süreçtir. Bu süreçte çocuklarımızı yalnız bırakmadan, çaresiz bırakmadan hizmet eden öğretmenlerimize tekrar teşekkürlerimi ifade etmek isterim."

 "Meslek liseleri destan yazdı"

Bakan Selçuk, salgın sürecinde meslek liselerinin ortaya koyduğu büyük çabanın tarihe geçecek bir noktada ele alınması gerektiğini vurgulayarak, meslek liselerinin bütün dünyanın malzeme tedariki, üretimi, lojistiği açısından sıkıştığı bir dönemde bir destan yazarak üretimleriyle ihracata yönelik olarak, patentler, faydalı modeller ve benzeri projelerle Ar-Ge inovasyon merkezleriyle artık bambaşka bir ruhun taşıyıcısı haline geldiğini anlattı.

Selçuk, bundan sonraki süreçte de meslek liselerine katkılarının artarak devam edeceğini söyledi.

Ailelerin, salgının zor şartlarında 24 saat anne babalık yaparak çocukların ruh ve fiziksel sağlığının, akademik becerilerinin korunmasında büyük bir katkı sağladığına dikkati çeken Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Her bir anne babamıza müteşekkirim. İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla birlikte çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız ve her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız.

Akademik hususlar konusunda hiç kimse endişe etmesin. Bu konularda elimizden gelen çabayı tüm öğretmenlerimizle meslektaşlarımızla beraber biz ortaya koyacağız. Çocuklarımızın ruh sağlığı, motivasyonu, okula aidiyeti, öğrenmeye yaklaşımı açısından çok daha iyi bir potansiyele gelip salgın öncesi durumu da aşacak şekilde daha iyi bir noktaya gelmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte artık izlemelerimiz, gözlemlerimiz devam edecek."

Konuşmasının ardından tablo hediye edilen Bakan Selçuk, okuldan ayrılırken vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

12 Mar 2021 - 14:06 AA Zonguldak- Eğitim

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