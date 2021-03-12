Mart Ayına Damga Vuran Kadın Oyunları Festivali Sona Erdi

Ulusal ve uluslararası birçok sanat projesine ev sahipliği yapan Bilkent Center Kadın Oyunları Festivali ile Mart ayına damga vurdu. Tiyatro severleri buluşturan festival kapsamında Frida Dansöz Evin Kokusu ve Bernarda oyunları sahnelendi. Erkek şiddetine karşı dikkat çekmek amacı ile düzenlenen festivalde sosyal mesafe kuralları gereği boş bırakılan koltuklara yaşamını yitiren kadınların fotoğrafları yerleştirildi. Açılış oyunundan itibaren Ankaralıları ağırlayan Kadın Oyunları Festivali yarattığı farkındalık ile dikkat çekti.

Festivallere Ev Sahipliği Yapmak En Büyük Mutluluğumuz

Bugüne kadar sanatı ve sanatçıyı her alanda desteklediklerini belirten Bilkent Center AVM Müdürü Ayhan Aytekin Kadın Oyunları Festivali ile ilgili şunları söyledi: Sanatın ve sanatçının bizler için önemi büyük. Bundan sonra da her alanda sanatı destekleyen projeler ile misafirlerimizi buluşturmaktan mutluluk duyacağız. Bu kapsamda Kadın Oyunları Festivali de ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuz festivallerimiz arasında yerini aldı. Değerli projelerle Ankaralıları Bilkent Sahne ASTta ağırlamaya devam edeceğiz.

Sanatın Gücü ile Büyük Bir Farkındalığa İmza Attık

Türkiye'nin en köklü tiyatro kuruluşlarından biri olan Ankara Sanat Tiyatrosu adına açıklamada bulunan AST Halkla İlişkiler Koordinatörü ve Kadın Oyunları Festivalinin Direktörü Hasan Aldemir ise festival ile ilgili şunları söyledi: Uzun bir hazırlık aşaması ile sergilenen oyunlarımız büyük beğeni topladı. Sanatın gücünü kullanarak yaratmış olduğumuz farkındalık bizler adına gurur verici. Pandemi koşullarında gerçekleştirdiğimiz festivalimizde bizleri destekleyen izleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Oyunlar öncesi görüşlerini dile getiren başrol oyuncuları ortak bir mesaj vererek kadına şiddetin artık son bulmasını dilediklerini söylediler. Boş bırakılan koltuklarda fotoğrafları ile anılan kadınlara karşı oynamanın duygusal yoğunluğuna da değinen oyuncular gelecek nesillere daha güzel bir toplum bırakmanın kadınlarla birlikte başarılacağını vurguladılar.