Ankara'da Parklar artık 24 saat güvenli

Altındağda parklar artık daha güvenli... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcının talimatlarıyla ilçedeki 30 büyük parka güvenlik kameraları yerleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan güvenlik kamerası sistemi sayesinde parklar artık 24 saat polis gözetiminde olacak.

Altındağda güvenli parklar dönemi başladı. Altındağlı vatandaşlardan bu konuda çok fazla talep geldiğini söyleyen Başkan Asım Balcı Vatandaşlarımız parkların günün her saatinde huzurla ve güvenle kullanılabilir olmasını talep ediyordu. Kendilerine bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağımıza dair söz vermiştik. Çok şükür bu sözümüzü de tuttuk. Yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde parklarımızda artık 24 saat güvenlik sağlanacak vatandaşlarımız özellikle de çocuklarımız huzur içinde parklarda vakit geçirebilecek. dedi.

7 GÜN 24 SAAT TAKİP

Altındağda parkların 7 gün 24 saat dikkatle takip edileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı Güvenlik kameraları emniyet güçlerimiz tarafından da izlenecek. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde sistem kuruldu. Yalnızca parkları takip edebilmek için bir oda oluşturuldu. Kamera sistemleri sayesinde emniyet güçleri ve belediyenin yetkili personelleri parkları 24 saat izleyecek ve olumsuzluklara anında müdahale edilecek. Sistem 30 büyük parkımızda devrede... ifadelerini kullandı.

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