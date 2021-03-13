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13 Mar 2021 - 13:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı! Twitter'dan Yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir taziye mesajı yayınladı. İlk etapta taziyelerini Twitter üzerinden duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan Merhumeye rahmet diledi.