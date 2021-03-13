Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Mar 2021 - 13:52 G: 13 Mar 2021 - 14:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı! Twitter'dan Yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için bir taziye mesajı yayınladı. İlk etapta taziyelerini Twitter üzerinden duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan Merhumeye rahmet diledi.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

13 Mar 2021 - 13:52 AA İstanbul- Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Başvurular 15 Mart'ta Sona Eriyor! Teknofest'den Yerli Helikopter Atağı! mask
Başvurular 15 Mart'ta Sona Eriyor! Teknofest'den Yerli Helikopter Atağı!
Sultan Abdülhamid'in Torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup! Teşekkür Etti! mask
Sultan Abdülhamid'in Torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup! Teşekkür Etti!
En Büyük Harbiyeli Atatürk Anıldı! Bakan Hulusi Akar'da Katıldı! mask
En Büyük Harbiyeli Atatürk Anıldı! Bakan Hulusi Akar'da Katıldı!
Garanti BBVA'dan Şok Karar! Artık Kredi Vermeyecek! mask
Garanti BBVA'dan Şok Karar! Artık Kredi Vermeyecek!
Reform Paketi İle Çizgiler Belli Oluyor! Ekonomi'de Yön Belli Oldu! mask
Reform Paketi İle Çizgiler Belli Oluyor! Ekonomi'de Yön Belli Oldu!
Hava Kuvvetlerinde Yerli Atağı! Ayaklarını Sağlam Basacak! mask
Hava Kuvvetlerinde Yerli Atağı! Ayaklarını Sağlam Basacak!
UNICEF Aşıları Turkish Cargo'ya Emanet! Dünyanın Sağlığını Taşıyorlar! mask
UNICEF Aşıları Turkish Cargo'ya Emanet! Dünyanın Sağlığını Taşıyorlar!
Tıp Bayramı Geliyor Destekler Açıklanıyor! Sıra TEB Bankasında! mask
Tıp Bayramı Geliyor Destekler Açıklanıyor! Sıra TEB Bankasında!
Sağlık Bakanı Duyurdu! Süleyman Soylu'ya Acı Haber! mask
Sağlık Bakanı Duyurdu! Süleyman Soylu'ya Acı Haber!
Sağlık Çalışanlarına Ne Yapılsa Az! Şişecam'dan Anlamlı Hediye Geldi! mask
Sağlık Çalışanlarına Ne Yapılsa Az! Şişecam'dan Anlamlı Hediye Geldi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başvurular 15 Mart'ta Sona Eriyor! Teknofest'den Yerli Helikopter Atağı! mask
Başvurular 15 Mart'ta Sona Eriyor! Teknofest'den Yerli Helikopter Atağı!
Lig'de Yendi Sırada Kupa Var! Beşiktaş Başakşehir'e Odaklandı! mask
Lig'de Yendi Sırada Kupa Var! Beşiktaş Başakşehir'e Odaklandı!
Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Masumlar Apartmanı’na Geliyor! TRT1 Yıkılacak, Sallanacak! Yeni Bölüme Hazır Olun! mask
Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Masumlar Apartmanı’na Geliyor! TRT1 Yıkılacak, Sallanacak! Yeni Bölüme Hazır Olun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı! Twitter'dan Yayınladı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı! Twitter'dan Yayınladı!
Sultan Abdülhamid'in Torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup! Teşekkür Etti! mask
Sultan Abdülhamid'in Torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup! Teşekkür Etti!
En Büyük Harbiyeli Atatürk Anıldı! Bakan Hulusi Akar'da Katıldı! mask
En Büyük Harbiyeli Atatürk Anıldı! Bakan Hulusi Akar'da Katıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL