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- 13 Mar 2021 - 15:14 G: 13 Mar 2021 - 15:15

Lig'de Yendi Sırada Kupa Var! Beşiktaş Başakşehir'e Odaklandı!

Süper Lig'de bol göllü geçen Beşiktaş Medipol Başakşehir maçında gülen taraf beşiktaş olmuştu. Galibiyet sevincini hemen yaşayan takımda kupa maçı hazırlıkları başladı. Gözler Kupada.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Dün ligde oynanan Medipol Başakşehir maçında görev yapan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrasında çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı oyuncular yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

13 Mar 2021 - 15:14 AA İstanbul- Spor

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