Nevruz Bayramı 2021 Ne Zaman? 2021 Nevruz Hangi Gün Ayın Kaçında?

Mart ayı içinde kutlanacak olan Nevruz Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl baharın gelişini kutlamak için yapılan eğlence, tören ve etkinliklerle insanları buluşturan Nevruz Bayramı’nın bu sene ne zaman kutlanacağı, hangi tarihe denk geldiği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Mart ayının gelmesi ile beraber binlerce kişi Nevruz Bayramı’nın bu sene hangi gün kutlanacağını araştırmaya başladı. Birçok kültürde yeri olan Nevruz kutlamalarına sayılı gün kaldı.

Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 zor bir yıl oldu. Dünya çapında salgın sürecine dair olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Türkiye’de de normalleşme adımlarının atılmaya başladığı bu dönemde uzun süredir evde sıkılan birçok kişi ise Nevruz kutlamalarını beklemeye başladı. Birçok kültürde kutlanan Nevruz’un 2021 yılında ne zaman kutlanacağı ise merak konusu oldu. Doğanın uyanışını, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı’nın bu sene kutlanacağı tarihler merak ediliyor. Nevruz Bayramı’nın her sene aynı tarihte kutlandığını bilenler ise bu sene hangi tarihe geleceğini araştırmaya başladı.