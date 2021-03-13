Ramazan Bayramı 2021 Ne Zaman Başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı Hangi Güne Denk Gelir?

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. İslam dininin en önemli ibadetleri arasında yer alan orucun tutulduğu ve kutsal kabul edilen Ramazan ayı yakın zamanda başlayacak. İslam aleminin en önemli ayı olarak bilinen Ramazan ayının yaklaşması ile beraber oruç heyecanı da başladı. Müslümanlar Ramazan ayının gelmesi ile beraber bir ay boyunca oruç tutacak ve ayın bitmesi ile Ramazan Bayramı kutlanacak.

Her yıl Ramazan ayının başlayacağı ve biteceği tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. 2021 yılında da Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve Ramazan Bayramı’nın ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sene Ramazan Bayramı’nın ilk günü 13 Mayıs Perşembe günü olacak.