Alişan’ın Eşi Buse Varol Ağızları Açık Bıraktı! Öyle Bir Fotoğraf Paylaşım Yaptı ki, Görenler “Yok Artık” Dedi! Kadın Zayıflamadı Resmen Eridi, Bitti!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının ve sosyal medyanın dilinde olan Buse Varol, son paylaşımıyla “yok artık” dedirtti. İlk çocuklarının ismini Burak koyan çift, ikinci çocuklarının adını ise Eliz koymuşlardı. Örnek çift olarak gösterilen ikiliden Buse Varol ise örnek anne olarak sık sık anılıyor.

Çocuklarının gelişiminde ve büyümesinde en etkin şekilde rol alan güzel oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında yerini alıyor. Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan Buse Varol’un yaptığı paylaşımda ise dikkatleri üzerine topladı. Verdiği kilolarla gündemin bir numarası olan Buse Varol’un sırrı ise çoğu kişi tarafından bilinmiyor…