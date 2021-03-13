Alişan’ın Eşi Buse Varol Ağızları Açık Bıraktı! Öyle Bir Fotoğraf Paylaşım Yaptı ki, Görenler “Yok Artık” Dedi! Kadın Zayıflamadı Resmen Eridi, Bitti!
Şarkıcı Alişan ile evlenen ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Tektaş çifti, kısa bir süre önce 2. Çocuklarını da kucağına alarak anne ve baba olmanın heyecanını ikinci kez yaşamışlardı. Buse Varol ise ikinci çocuktan sonra adeta eridi bitti. Zayıflığı ile bu sıralar gündemde olan Buse Varol’un son paylaşımı ağızları açık bıraktı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının ve sosyal medyanın dilinde olan Buse Varol, son paylaşımıyla “yok artık” dedirtti. İlk çocuklarının ismini Burak koyan çift, ikinci çocuklarının adını ise Eliz koymuşlardı. Örnek çift olarak gösterilen ikiliden Buse Varol ise örnek anne olarak sık sık anılıyor.
Çocuklarının gelişiminde ve büyümesinde en etkin şekilde rol alan güzel oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında yerini alıyor. Kısa bir süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan Buse Varol’un yaptığı paylaşımda ise dikkatleri üzerine topladı. Verdiği kilolarla gündemin bir numarası olan Buse Varol’un sırrı ise çoğu kişi tarafından bilinmiyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.