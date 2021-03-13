Demet Akalın Tatili Neredeyse Bedavaya Getirdi! Otelin Tek Bir Gecelik Fiyatıysa Dudakları Uçurttu! Olanlar Oldu, Sosyal Medya Karıştı! “Bedava!”
Ülkemizde koronavirüs salgınından dolayı birçok esnaf ve birey etkilenmişti. Etkilenen sadece halk olmamıştı, ünlü isimlerde koronavirüs salgınından etkilenmişti. Bu isimlerden biriyse Demet Akalın olmuştu. “İş yok, param yok. Ödemelerim hiçbirini yapamıyorum” sözlerini dile getirmişti. Daha sonra ise gittiği tatil takipçilerini şok etti.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın bu sabah ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tatilinden kareler paylaşmıştı. Koronavirüs salgınından etkilenen Demet Akalın kısa bir süre önce ise koronavirüse yakalanmıştı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan Demet Akalın’ın ve eşinin koronavirüse yakalandığını Alişan duyurmuştu.
Sevilen oyuncunun koronavirüse ilk yakalanan eşi Okan Kurt’un ardından kendisi de yakalanmış ve bunu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurmuştu. Popun Kraliçesi olarak anılan Demet Akalın, Uludağ’da geçirdiği tatilin ardından koronavirüse yakalandığını da açıklamış ve arkadaşlarına sitem etmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.