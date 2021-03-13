Demet Akalın Tatili Neredeyse Bedavaya Getirdi! Otelin Tek Bir Gecelik Fiyatıysa Dudakları Uçurttu! Olanlar Oldu, Sosyal Medya Karıştı! “Bedava!”

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın bu sabah ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tatilinden kareler paylaşmıştı. Koronavirüs salgınından etkilenen Demet Akalın kısa bir süre önce ise koronavirüse yakalanmıştı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapan Demet Akalın’ın ve eşinin koronavirüse yakalandığını Alişan duyurmuştu.

Sevilen oyuncunun koronavirüse ilk yakalanan eşi Okan Kurt’un ardından kendisi de yakalanmış ve bunu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duyurmuştu. Popun Kraliçesi olarak anılan Demet Akalın, Uludağ’da geçirdiği tatilin ardından koronavirüse yakalandığını da açıklamış ve arkadaşlarına sitem etmişti.