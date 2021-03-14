Meslekte 40 Yılı Aşan Berberler Ödüllendirildi!

Başkan Kara Meslekte 40 Yılı Geride Bırakan Berberleri Onurlandırdı

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı üyelerden mesleğinde 40 yılı geride bırakan berber esnaf ve sanatkarlar işyerlerinde ziyaret edilerek teşekkür plaketleri takdim edildi. Oda Başkanı Sezayi Kara Mesleğimize uzun yıllar hizmet etmiş ve hala hizmet etmekte olan meslektaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. dedi.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara meslekte 40 yılı aşan berber esnaf ve sanatkarı işyerinde ziyaret ederek verdikleri emek ve özverili katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Pandemi şartları nedeniyle toplu plaket töreni yapamadıklarını belirten Oda Başkanı Sezayi Kara Plaket törenimizi toplu yapmak istiyorduk fakat geride bıraktığımız zorlu geçen bir yılın ve halen devam eden pandemi şartları nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Bu nedenle biz de mesleğine değer katan ve 40 yılı aşkın hizmet veren üyelerimizi pandemi kuralları içerisinde ziyaret ederek emekleri için mesleğimize kattıkları değer için saygımızı sunup teşekkür plaketlerini takdim ediyoruz. dedi.

Başkan Kara Berberlik mesleği çalışma saatleri açısından uzun süre ayakta kalmayı gerektiren yoğun emek isteyen zorlu ve yorucu bir meslektir. Berber esnafımız her zaman devletinin milletinin yanındadır her türlü yasal sorumluluğunu yerine getirir. Oda olarak bizi biz yapan helal kazancın mensubu mesleğe 40 yılı aşkın süre hizmet veren ve halen ilk günkü heyecanla mesleklerini sürdüren berber ustalarımıza vefa örneği göstererek manevi değeri olan plaketle onore etmek istedik. Meslek büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onlar Ahilik değerleri çerçevesinde birçok meslektaşımızı yetiştirerek mesleğimizin gelişiminde öncü rol oynamış bu yaşta halen katma değer üreten bizim ustalarımızdır. Onlarla gurur duyuyoruz. El emeği göz nuru emek verdiğimiz çıraklığımızdan ustalığımıza uzanan zaman dilimi içerisinde Ahilik geleneğini rehber edinmiş mesleğimize bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı ustalarımıza teşekkür ediyor bundan sonra da öncelik sağlık olmak üzere başarılı hizmetlerinin artarak devam etmesini yürekten diliyorum. ifadelerini kullandı.

Berber esnafının sorun ve talepleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı ziyaretlerde Oda Başkanı Kara pandemi ile birlikte zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek maske mesafe ve hijyen ile HES kodu ve saat kurallarına çok dikkat edilmesinin önemine vurgu yaptı.