Alişan’ın Eşinden Ağızları Açık Bıraktıracak Paylaşım! Yılın Süper Annesi Olarak Anket Yapılsa Kazanan Belli… O Paylaşımı Takipçilerine Gurur Duydurdu!
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Alişan ve eşi Buse Varol sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kendilerine hem hayran bıraktırıyorlar hem de şok ediyorlar. Yılın Süper Annesi olarak bilinen Buse Varol ise son paylaşımıyla tüm takipçilerine gurur duydurdu…
Sosyal medya takipçileri tarafından çok sevilen Buse Varol, takipçileri arasında Yılın Süper Annesi olarak anılıyor. Neredeyse her paylaşımıyla magazin dünyasında büyük gündem yaratan Alişan'ın eşi Buse Varol, çok beğenilen isimler arasında yerini alıyor. Kısa bir süre önce ikinci kez anne ve baba olan Tektaş çifti, büyük bir heyecan yaşamıştı.
Sosyal medya hesabını eşine nazaran daha aktif bir biçimde kullanan Buse Varol ise sabah saatlerinde yapmış olduğu paylaşımla takipçilerini şok etti. Minik kızları ve ilk çocukları Burak'la sık sık paylaşım yapan Buse Varol takipçilerinin beğenisine bu gönderilerini sunuyor. Oyunculuk kariyerine Alişan ile evlendikten sonra nokta koyan Buse Varol, şuanda ailesiyle vakit geçiriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.