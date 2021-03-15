Haberler Ankara Haberler Ankara
- 15 Mar 2021 - 12:55 G: 15 Mar 2021 - 12:56

Gölbaşı Belediyesi Eğitim Kurslarının Startını Verdi!

Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde verdiği kurslar ile hem sanata yolculuk yaptırırken hem de alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ile meslek kazandırıyor.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Gölbaşı Belediyesi Sanat Kursları Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Verilen kurslar ile 7’den 70’e her yaştan vatandaşı eğlendirirken eğiteceklerinin müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bağlama, gitar, keman, bale, piyano, tiyatro, ney, şan, resim, nakış, taş bebek, kumlama, yumurta oyma sanatı, seğmen branşlarında kurslar vereceğiz. Mesleki kurslarımıza 14 yaş üzeri herkes başvurabilecek. Bale için 4 yaş itibarı ile, enstrümanlar için ise 10 yaş üzeri kayıt alacağız. Verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini yansıtan kursiyerler, ney üflemenin tüm inceliklerinden, bağlama, keman, piyano ve sazın eşsiz nağmelerine yolculuk yapabilecek aynı zamanda şan dersleri ile seslerini eğitebilecekler. Bütün tekniklerin öğretildiği kurslarımız ücretsiz olacak. Sizlerde başvurularınızı online olarak veya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ne gelerek yapabilirsiniz” dedi.

Geleceğin Sanatçıları Yetişecek

“Kursiyerlerimiz el sanatları ve görsel sanatları da yine Zübeyde Hanım Merkezi’nde geliştirebilecekler” açıklamasında bulunan Başkan Şimşek: “Tiyatrodan baleye, nakış işlerinden yumurta oyma sanatı ve taş bebek yapımına kadar kurslarımız aralıksız devam edecek. Kurslarımızda üretken, sanatkâr bireyler yetiştireceğiz. Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip olacaklar. İyi bir fırsat sunan kurslarımıza herkesin katılımını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Ramazan Şimşek, koronavirüs salgını sebebiyle dersliklerde verilecek olan eğitimin 10 kişiyi aşmayacağını da sözlerine ekledi. 

15 Mar 2021 - 12:55 Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son Dakika: 2021 yılı Fitre Miktarı Belli Oldu! 2021 Fitre Ne Miktar Ne Kadar? mask
Son Dakika: 2021 yılı Fitre Miktarı Belli Oldu! 2021 Fitre Ne Miktar Ne Kadar?
Kovid-19 Salgını, Terör Saldırıları ve Felaketler İle 2,5 Milyon Kişi Yardıma Muhtaç Hale Geldi! mask
Kovid-19 Salgını, Terör Saldırıları ve Felaketler İle 2,5 Milyon Kişi Yardıma Muhtaç Hale Geldi!
Mucize Doktor’da Ali Vefa ve Nazlı Artık Evleniyorlar! Önlerinde Artık Hiçbir Engel Yok, O İsimde Diziden Ayrılıyor! Sözleşmesi Bitti, Yollar Ayrıldı! mask
Mucize Doktor’da Ali Vefa ve Nazlı Artık Evleniyorlar! Önlerinde Artık Hiçbir Engel Yok, O İsimde Diziden Ayrılıyor! Sözleşmesi Bitti, Yollar Ayrıldı!
Ankara'da 14 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 14 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 14 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 14 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Tırnak Yeme Davranışı İhmale Gelmez! mask
Tırnak Yeme Davranışı İhmale Gelmez!
Emtia Piyasalarında Hareketlilik Sürüyor! Emtia Yatırımcıları Endişeye Kapıldı! mask
Emtia Piyasalarında Hareketlilik Sürüyor! Emtia Yatırımcıları Endişeye Kapıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL