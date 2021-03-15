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- 15 Mar 2021 - 13:28 G: 15 Mar 2021 - 13:35

Murat Dağı'nda Çok Yönlü Projeler Hayata Geçiyor! Kış Turizmi Canlandırılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı ile ilgili çok yönlü projelerinin bulunduğunu açıkladı. Kış turizmi bölgede canlanacak. İşte detaylar...

Emre Okur
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Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kasapoğlu, AA muhabirine, bu coğrafyanın hem kayak hem de termal turizme imkan sağlayan Türkiye'deki nadir bölgelerden olduğunu söyledi.

Anlamlı bir misyonu ifade edebilecek potansiyele sahip Murat Dağı'nın özellikle kış turizmi açısından ciddi imkanlarının olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bununla ilgili vizyon projelerimiz var, onları çalışıyoruz. Yarınlara yönelik hem spor turizmi destinasyonu olması açısından hem de kış sporlarındaki sporcularımız açısından önemli bir mekan olmasını güçlendirecek hem kapasite hem de teknik anlamda destekleyecek çalışmalarımız var. Bunları da gerçekleştireceğiz." dedi.

Gençlik kampı projesi

Bakan Kasapoğlu, Murat Dağı'nın Kütahya ile Uşak illerinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek noktası olma özelliğini de taşıdığını anlattı.

Bu bölgeyi en kısa zamanda gençlere ve ülkeye kazandıracaklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin genç nüfusunu daha nitelikli yetiştirmek adına, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençleri bir araya getirmek adına Bakanlığımızın önem verdiği konulardan olan gençlik kampı projemiz var. İçinde birçok spor imkanı, havuzuyla, farklı branşlardaki hizmet alanlarıyla, bununla birlikte tematik kamplarımıza uygun, bilim, kültür ve sanat kamplarımıza uygun da tabii ki pek çok fonksiyonu icra edebilecek vizyon kamplarımızdan birini inşallah burada en kısa zamanda gençlerimizle buluşturacağız. İnşallah burası Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gençleri hatta uluslararası anlamda gelecek gençleri en güzel şekilde ağırlayacak. İnanıyorum ki gençliğimizin o kucaklayan ve kuşatan ruhuyla çok farklı noktalara götüreceğiz."

3 pistle kayak tutkunlarını ağırlıyor

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde zirveye yakın kayak pistleri ve 1500 metre rakımda 41 derece sıcaklığında termal kaynaklar bulunuyor.

"Zor", "orta" ve "kolay" seviyelerde toplam 1735 metrelik 3 pistin yer aldığı bölgeye gelenler, beraberinde getirdikleri ya da merkezde kiraladıkları kayak takımlarıyla sertifikalı eğitimcilerden ders alabiliyor.

Merkezde, 45 dakika süren ücretsiz eğitimin ardından pist başlarına ulaşımı sağlayan 735 metrelik T-bar ya da 300 metrelik baby liftle kayak tutkunlarına hizmet veriliyor.

Kış turizminde kayak için ideal olan toz kar yapısıyla ilgi gören bölgede önceki yıllarda apart daire ve bungalov evler inşa edildi.

15 Mar 2021 - 13:28 AA Kütahya- Gündem

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