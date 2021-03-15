Kösrelik Mesire Alanındaki Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor!
Keçiören Belediyesi tarafından Kösrelik Göleti etrafına inşa edilen mesire alanı çalışmalarının tam gaz devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ankara’mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Kösrelik Göletimizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir mesire alanı inşa ediyoruz. 200 ailemizin aynı anda piknik yapabileceği 170 bin metrekarelik alana kuracağımız bu güzel tesisimizle keyifli bir piknik ortamı sunacağız.” dedi.
Kösrelik Mesire Alanındaki Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
Keçiören Belediyesi tarafından Kösrelik Göleti etrafına inşa edilen mesire alanı çalışmalarının tam gaz devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Ankara’mıza yeni bir mesire alanı daha kazandırıyoruz. Kösrelik Göletimizin etrafına vatandaşımızın nefes alacağı, doğa ile iç içe bir mesire alanı inşa ediyoruz. 200 ailemizin aynı anda piknik yapabileceği 170 bin metrekarelik alana kuracağımız bu güzel tesisimizle keyifli bir piknik ortamı sunacağız.” dedi.
Piknikçilerin Yeni Adresi Olacak
Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı Kösrelik köyündeki Kösrelik Göleti’nin etrafında yapımına başlanan 170 bin metrekarelik mesire alanında toprak tesviye çalışmalarını sürdürüyor. Doğaseverleri ve piknikçileri çok sevindirecek olan Kösrelik Mesire Alanı tamamlandığında su, toprak ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olacak.
Stresten Uzak, Doğayla İç İçe
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Kösrelik Mesire Alanı’nın Ankaralıların yeni piknik merkezi olacağını aktararak, burada yapılacak olan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
“Şehrimize kazandıracağımız 170 bin metrekarelik mesire alanımızda yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 adet pergole, çocuk oyun alanı, balık tutma iskelesi yer alacak. Mangal yakmak isteyen vatandaşlarımız için barbekü de koyacağız. Vatandaşımız ailesiyle birlikte buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik hem de spor yapabilecek. Şehrin stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek.”
15 Mar 2021 - 14:07 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.