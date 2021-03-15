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- 15 Mar 2021 - 14:09 G: 15 Mar 2021 - 14:10

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler Belli Oldu!

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybı yaşayan hisseler belirlendi. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda6,316,42-1,71Enerjisa Enerji12,0112,20-1,56Bagfaş26,9627,30-1,25Tofaş Oto Fabrikası37,6438,10-1,21Garanti Bankası8,838,92-1,01Akbank6,076,13-0,98Anadolu Efes25,3025,54-0,94Anadolu Grubu Holding27,3627,60-0,87İhlas Gayrimenkul1,181,19-0,84GSD Holding2,402,42-0,83MLP Sağlık24,4424,64-0,81İş Yatırım Menkul Değerler18,8519,00-0,79Alcatel Lucent Teletaş35,9836,26-0,77Sabancı Holding10,4810,56-0,76Yapı ve Kredi Bankası2,722,74-0,73Şekerbank1,371,38-0,72Karsan Otomotiv4,244,27-0,70Hektaş31,2831,48-0,64Gübre Fabrikaları79,1579,65-0,63Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,691,70-0,59

15 Mar 2021 - 14:09 AA İstanbul- Ekonomi

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