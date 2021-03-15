Teşkilat Hangi Günler Yayınlanıyor? Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor?

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi izleyenlerin takdirini kazanmayı başardı. Uzun zaman tanıtım filmleri ile merak uyandıran yapım 7 mart günü ilk bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümü ile izleyenlerden tam not alan yapım, dün ekrana gelen ikinci bölümü ile de büyük beğeni topladı. Şimdiden izleyenlerin ilgisini çeken yapımın sezonun en başarılı işleri arasında yer alması bekleniyor. Yapım ilk iki bölümündeki heyecan dolu sahneleri ve farklı hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin yeni yayınlanacak bölümleri merakla bekleniyor.

Burak Sağyaşar ve Timur Savcı’nın yapımcılığını üstlendiği ve TRT1 işbirliği ile Ankara’da kurulan özel bir sette çekimleri devam eden Teşkilat dizisi izleyenlerin ilgisini çekti. Farklı ve iddialı çekimleri ile büyük beğeni toplayan yapım sosyal medyada da gündem yarattı. Teşkilat dizisinin henüz izlemeyenler ise yapımı merak etmeye başladı. Dizinin takipçileri ise hakkındaki birçok ayrıntıyı merak ediyor. Yapım her hafta pazar akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.