Oğuzhan Koç’tan Herkesi Şoka Sokan Hareket! Fiyatını Görenler Ağzı Açık Kalıyor…
Oğuzhan Koç, tüm Türkiye’nin gündemini sallayacak bir hareket altına imza attı. Sevgilisi Demet Özdemir’le oldukça güzel bir ilişki içerisinde olan Oğuzhan Koç, sevgilisiyle bir alışveriş merkezinde gezerken beğendiği bilekliği satın aldı. Aldı almasına fakat, bunun için öyle bir ücret ödedi ki; duyanlar şaştı kaldı! İşte detaylar…
Sanat camiasının en sevilen isimlerinden olan ve zamanında Çok Güzel Hareketler Bunlar ile şöhrete kavuşan, hayran kitlesi genel olarak gençlerden oluşan Oğuzhan Koç; ilişkisiyle birlikte herkesi kendine hayran bırakıyordu. Fakat son yaptığı hareketle Twitter’da bazı kişilerin tepkisini topladı. Oğuzhan Koç ile ilgili olarak “Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası küçük… Hayat işte!” yorumları yapıldı. Peki Oğuzhan Koç ne yaptı?
Çıkarttığı müziklerle, Türkiye’de müzik zevkini değiştiren ve sesinin oldukça farklı olmasıyla herkesin gözlerini üzerine çevirdiği Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile birlikte AVM’de gezerken, Özdemir’in beğendiği tam 50.000 TL değerindeki bilekliği ayak üstünde aldı ve yoluna devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.