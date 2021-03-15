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- 15 Mar 2021 - 22:05 G: 15 Mar 2021 - 22:58

Oğuzhan Koç’tan Herkesi Şoka Sokan Hareket! Fiyatını Görenler Ağzı Açık Kalıyor…

Oğuzhan Koç, tüm Türkiye’nin gündemini sallayacak bir hareket altına imza attı. Sevgilisi Demet Özdemir’le oldukça güzel bir ilişki içerisinde olan Oğuzhan Koç, sevgilisiyle bir alışveriş merkezinde gezerken beğendiği bilekliği satın aldı. Aldı almasına fakat, bunun için öyle bir ücret ödedi ki; duyanlar şaştı kaldı! İşte detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sanat camiasının en sevilen isimlerinden olan ve zamanında Çok Güzel Hareketler Bunlar ile şöhrete kavuşan, hayran kitlesi genel olarak gençlerden oluşan Oğuzhan Koç; ilişkisiyle birlikte herkesi kendine hayran bırakıyordu. Fakat son yaptığı hareketle Twitter’da bazı kişilerin tepkisini topladı. Oğuzhan Koç ile ilgili olarak “Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası küçük… Hayat işte!” yorumları yapıldı. Peki Oğuzhan Koç ne yaptı?

Çıkarttığı müziklerle, Türkiye’de müzik zevkini değiştiren ve sesinin oldukça farklı olmasıyla herkesin gözlerini üzerine çevirdiği Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile birlikte AVM’de gezerken, Özdemir’in beğendiği tam 50.000 TL değerindeki bilekliği ayak üstünde aldı ve yoluna devam etti.

15 Mar 2021 - 22:05 Ankara- Magazin

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