Oğuzhan Koç’tan Herkesi Şoka Sokan Hareket! Fiyatını Görenler Ağzı Açık Kalıyor…

Sanat camiasının en sevilen isimlerinden olan ve zamanında Çok Güzel Hareketler Bunlar ile şöhrete kavuşan, hayran kitlesi genel olarak gençlerden oluşan Oğuzhan Koç; ilişkisiyle birlikte herkesi kendine hayran bırakıyordu. Fakat son yaptığı hareketle Twitter’da bazı kişilerin tepkisini topladı. Oğuzhan Koç ile ilgili olarak “Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası küçük… Hayat işte!” yorumları yapıldı. Peki Oğuzhan Koç ne yaptı?

Çıkarttığı müziklerle, Türkiye’de müzik zevkini değiştiren ve sesinin oldukça farklı olmasıyla herkesin gözlerini üzerine çevirdiği Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile birlikte AVM’de gezerken, Özdemir’in beğendiği tam 50.000 TL değerindeki bilekliği ayak üstünde aldı ve yoluna devam etti.