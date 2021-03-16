İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Birincisi Meslektaşının Kızını Ödüllendirdi

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü dolayısıyla Eğitim Bilimleri Okulları tarafından kendi okulları arasında Anaokulu-Ilkokul-Ortaokul kategorilerinde gerceklestirilen İstiklal Marşını En Güzel Ben Okurum yarışmasında İlkokul kategorisinde Türkiye birincisi olan Pursaklar Eğitim Bilimleri 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ecrin Özlem Akyeli başarısı dolayısıyla küçük altın ile ödüllendirdi çiçek takdiminde bulundu.

Akyel ailesinin Odaya yaptıkları ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Oda Başkanı Sezayi Kara Eğitim Bilimleri Okulları arasında yapılan İstiklal Marşını En Güzel Ben Okurum yarışmasında birinci olan meslektaşımız Harun Akyelin kızı Ecrin Özlem Akyel İstiklal Marşımızın 2 kıtasını başarıyla okuyarak gönüllerimizi titretti bizi gururlandırdı. Kızımız Ecrini kutluyorum. Ecrinin ikiz kardeşi de burada o da pırıl pırıl bir kızımız. Akyel ailesine böylesine güzel evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.

Ecrin Özlem Akyelin babası Harun Akyel de çocuklarını öncelikle kendilerine ailesine vatanına milletine faydalı insanlar olmaları için özenle yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti. Akyel Başkan Karaya göstermiş olduğu ilgi ve alakadan samimi vefa örneğinden dolayı teşekkür etti yarışmada destekte bulunanlara memnuniyetini ve şükranlarını belirtti.

Ecrin Özlem Akyel de bir sehpanın üzerinden okuduğu İstiklal Marşının ardından Oda Başkanı Sezayi Karaya teşekkür ederek ülkesi ve ailesi başta olmak için insanlık için faydalı bir insan olmak için çok çalışacağını söyledi.