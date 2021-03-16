Tunahan Pazar Yeri Tamamlanıyor...
Etimesgut Belediyesi, Tunahan Mahallesi'nde kapalı pazaryeri ve zabıta merkezi inşanda sona geldi. Pazaryeri büyük ölçüde tamamlandı tabela asıldı, çevre düzenlemesi ve otopark çalışmalarına geçildi.
Tunahan Pazarı ve Zabıta Merkezi Tamamlanıyor
Etimesgut Belediyesi, Tunahan Mahallesi'nde kapalı pazaryeri ve zabıta merkezi inşanda sona geldi. Pazaryeri büyük ölçüde tamamlandı tabela asıldı, çevre düzenlemesi ve otopark çalışmalarına geçildi.
Pazar yeri ve zabıta merkezi Tunahan Spor Tesisleri'nin karşısında, 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı'nın yanında yer alan 5 bin m² alan üzerine inşa edildi. Tunahan Kapalı Pazar yeri hizmete açıldığında Etimesgut'un 16. pazarı olacak.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, kapalı pazar yeri ve zabıta noktasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Demirel, Bağlıca Mahallesi'ndeki pazar yeri ve zabıta merkezi inşaat çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini söyledi.
Son 10 yılda Etimesgut Belediyesi ilçeye Atayurt, Ahimesut ve Alsancak Kapalı Pazaryeri ve zabıta merkezlerini kazandırdı. Tunahanve Bağlıca pazarlarının açılmasıyla son 5 yılda açılan pazar sayısı 5 olacak.
16 Mar 2021 - 16:13 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.