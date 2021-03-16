Sincan’da Kapalı Pazar Alanlarına Sıkı Denetim!
Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Denetim Amirliği tarafından pandemi boyunca özenle devam ettirilen açık ve kapalı Pazar alanı denetimleri, kontrollü normalleşme sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.
Sincan’da Kapalı Pazar Alanlarına Sıkı Denetim
Toplum sağlığını korumak, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulması ve salgının bulaşma seyrinin artmaması için Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri, semt pazarlarındaki denetimlerini artırdı. Günün her saati yapılan denetimlerle salgın yayılım zincirinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Zabıta ekipleri tarafından, pazara belirli sayıda vatandaş alınırken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ayrıca pazar esnafına maske takmaları ve pazar tezgâhları önlerinde yoğunluk oluşmaması için uyarılarda bulunulurken yine pazar esnafına fiyat etiketsiz ürün satılmaması konusunda ikazlarda bulunuluyor. Uyarıları dikkate almayan pazar esnafına cezai işlem Zabıta ekipleri tarafından uygulanıyor.
Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Amiri Mustafa Gülümser “Semt pazarlarında öncelikle mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. Daha sonra pazarcı arkadaşlarımızın bu kurallara uyup uymadığına bakıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu kuralara uyması konusunda uyarılarda bulunuyoruz” dedi.
16 Mar 2021 - 17:22 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.