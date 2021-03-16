Sincan’da Kapalı Pazar Alanlarına Sıkı Denetim

Toplum sağlığını korumak, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulması ve salgının bulaşma seyrinin artmaması için Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri, semt pazarlarındaki denetimlerini artırdı. Günün her saati yapılan denetimlerle salgın yayılım zincirinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Zabıta ekipleri tarafından, pazara belirli sayıda vatandaş alınırken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ayrıca pazar esnafına maske takmaları ve pazar tezgâhları önlerinde yoğunluk oluşmaması için uyarılarda bulunulurken yine pazar esnafına fiyat etiketsiz ürün satılmaması konusunda ikazlarda bulunuluyor. Uyarıları dikkate almayan pazar esnafına cezai işlem Zabıta ekipleri tarafından uygulanıyor.

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Amiri Mustafa Gülümser “Semt pazarlarında öncelikle mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. Daha sonra pazarcı arkadaşlarımızın bu kurallara uyup uymadığına bakıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu kuralara uyması konusunda uyarılarda bulunuyoruz” dedi.