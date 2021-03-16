Songül Karlı Müge Anlıya Çıkmaktan Vazgeçti! Ekranlara Kendi Programıyla Geliyor...
Songül Karlı eski eşi tarafından dolandırılmış ve zor günler yaşamıştı. Müge Anlı'ya katılacağını açıklayan Songül Karlı şok bir kararla ekranlara geri dönme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. İşte Detaylar...
Son günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Songül Karlı, Bebek’te mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eski eşi tarafından dolandırılan ve zor günler geçiren ünlü sunucu sevenlerine müjdeli haber verdi. Songül Karlı ekrana dönmek için hazırlandığını açıkladı.
Bir dönem ekranların en sevilen isimleri arasında yer alan Songül Karlı ekranlara geri dönmek için hazırlanıyor. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılan ve çok zor günler geçiren Songül Karlı önceki akşam Bebek’te bir mekanda arkadaşları ile oturdu. Mekan çıkışı kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ünlü sunucu ekrana dönmek için hazırlandığını belirtti. Ünlü isim muhabirlerin sorularını yanıtladı.
16 Mar 2021 - 17:35 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.