Songül Karlı Müge Anlıya Çıkmaktan Vazgeçti! Ekranlara Kendi Programıyla Geliyor...

Son günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Songül Karlı, Bebek’te mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eski eşi tarafından dolandırılan ve zor günler geçiren ünlü sunucu sevenlerine müjdeli haber verdi. Songül Karlı ekrana dönmek için hazırlandığını açıkladı.

Bir dönem ekranların en sevilen isimleri arasında yer alan Songül Karlı ekranlara geri dönmek için hazırlanıyor. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılan ve çok zor günler geçiren Songül Karlı önceki akşam Bebek’te bir mekanda arkadaşları ile oturdu. Mekan çıkışı kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet eden ünlü sunucu ekrana dönmek için hazırlandığını belirtti. Ünlü isim muhabirlerin sorularını yanıtladı.