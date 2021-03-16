Bitcoin'de Yeni Rekor Gelir mi? 2021 Yılında bitcoin ne kadar olur?

Bitcoin fiyatı için olumlu görünüm. Bitcoin rekorunu kırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 61.000 $ 'a ulaştı. Fiyat şu anda yaklaşık 55.000 $' a düşmüş olsa da, yatırımcılar ve analistler fiyattaki gerçek artışın henüz gelmediği konusunda hemfikir.

Tanınmış bir gazeteci ve analist olan Max Keizer, Bitcoin'in fiyatının yakın gelecekte 77.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Uzun vadeli tahminde iken 220.000 $ seviyesinde bir artış tahmin ediyor. Bulgularına göre Bitcoin'in 2021'de ulaşabileceği değer budur.

Geçen yıl bile yatırımcılardan ve analistlerden 2021'de Bitcoin'in fiyatının 100.000 $ ile 318.000 $ arasında olabileceğine dair mesajlar geldi. Mevcut yüksek derecelendirmeler yeni tahminlere yol açtı. Ayrıca son derece iyimser olanlar.

Real Vision CEO'su Raul Pal, bir röportajda Bitcoin'in fiyatının uzun vadede yedi haneli değere ulaşabileceğini belirtti. Analizinde, 2013'te görülen büyüme ile bir karşılaştırma yapıyor. Bitcoin mevcut fiyatlarla benzer şekilde hareket ederse, o zaman 1.000.000 dolara ulaşabilir.

Bu, Bitcoin'in fiyatının bu kadar yüksek bir seviyeye yükseleceğini öngören ilk tahmin. Bununla birlikte, bu analizin yazarı, muhtemelen böyle bir durumun meydana gelebileceği bir tarih belirtmemektedir. Ancak bunu tamamen gerçekçi bir senaryo olarak görüyor.

Kripto uzmanlarının görüşleri giderek daha iyimser hale geliyor. Uluslararası kurumsal oyuncular arasında Bitcoin'e yatırım yapmaya artan ilgi, yükselen değeri üzerinde gerçek bir etkiye sahip.