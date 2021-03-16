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- 16 Mar 2021 - 21:36 G: 16 Mar 2021 - 21:37

Ankaraspor'da yeniden Mehmet Ak dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine takımı daha önce de çalıştıran Mehmet Ak getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine takımı daha önce de çalıştıran Mehmet Ak getirildi.

Ankaraspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Ak ile yeniden anlaşma sağlandı. 38 yaşındaki çalıştırıcı, bugün takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Ak yönetimindeki antrenmanda Ankaraspor, ligin 27. haftasında 21 Mart Pazar günü sahasında Beypiliç Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sincan Fatih Stadı'nda yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam edildi.

Başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı.

16 Mar 2021 - 21:36 AA Ankara- Spor

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Ankaraspor'da yeniden Mehmet Ak dönemi mask
Ankaraspor'da yeniden Mehmet Ak dönemi
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