O Ülkede İşsiz Sayısı 23 Milyon Kişiyi Geçti!
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da işsiz sayısı 23 milyonu geçti. İşsizliği ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu destekliyor. İşte detaylar...
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 23 milyondan fazla kişinin işsiz olduğu bildirildi. Nijerya İstatistik Ofisinin (NBS) açıkladığı 2020 yılı verilerine göre, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 23,2 milyon kişinin işi yok.
İşsizlik oranının geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 13,22 olarak tespit edildiği ülkede, bu oran yılın sonunda yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 20,6'ya çıktı.
NBS verilerine göre, ülkede 46,49 milyon kişi düzenli bir işe sahipken, 30,57 milyon kişi tam zamanlı bir işte, 15,92 milyon kişi de yarı zamanlı olarak çalışıyor. Nijerya'da 2020 yılında Kovid-19 tedbirleri ve polis şiddetine karşı düzenlenen protestolar nedeniyle milyonlarca kişi işsiz kaldı.
Ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu istihdamı olumsuz etkiliyor. Ülkedeki yaşam koşulları nedeniyle üniversite mezunları başta olmak üzere birçok Nijeryalı yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmeye çalışıyor.
17 Mar 2021 - 09:32 AA - Dünya
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.