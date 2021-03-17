Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Mar 2021 - 09:32 G: 17 Mar 2021 - 09:33

O Ülkede İşsiz Sayısı 23 Milyon Kişiyi Geçti!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da işsiz sayısı 23 milyonu geçti. İşsizliği ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu destekliyor. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 23 milyondan fazla kişinin işsiz olduğu bildirildi. Nijerya İstatistik Ofisinin (NBS) açıkladığı 2020 yılı verilerine göre, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 23,2 milyon kişinin işi yok.

İşsizlik oranının geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 13,22 olarak tespit edildiği ülkede, bu oran yılın sonunda yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının etkisiyle yüzde 20,6'ya çıktı.

NBS verilerine göre, ülkede 46,49 milyon kişi düzenli bir işe sahipken, 30,57 milyon kişi tam zamanlı bir işte, 15,92 milyon kişi de yarı zamanlı olarak çalışıyor. Nijerya'da 2020 yılında Kovid-19 tedbirleri ve polis şiddetine karşı düzenlenen protestolar nedeniyle milyonlarca kişi işsiz kaldı.

Ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu istihdamı olumsuz etkiliyor. Ülkedeki yaşam koşulları nedeniyle üniversite mezunları başta olmak üzere birçok Nijeryalı yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmeye çalışıyor.

17 Mar 2021 - 09:32 AA - Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Kovid-19'dan Ölümler Durdurulamıyor! O Bölgede Vaka Sayıları Korkutan Seviyede! mask
Kovid-19'dan Ölümler Durdurulamıyor! O Bölgede Vaka Sayıları Korkutan Seviyede!
Olaylar Giderek Büyüyor! Protestolarda Ölenlerin Sayısı 12 Oldu! mask
Olaylar Giderek Büyüyor! Protestolarda Ölenlerin Sayısı 12 Oldu!
AB Yeni Vatandaşlık Verileri Açıklandı! AB Ülkeleri 700 Binin Üzerinde Vatandaşlık Verdi mask
AB Yeni Vatandaşlık Verileri Açıklandı! AB Ülkeleri 700 Binin Üzerinde Vatandaşlık Verdi
Orada Kovid-19 Vaka Sayısının Önüne Geçilemiyor! mask
Orada Kovid-19 Vaka Sayısının Önüne Geçilemiyor!
Kovid-19 Salgını, Terör Saldırıları ve Felaketler İle 2,5 Milyon Kişi Yardıma Muhtaç Hale Geldi! mask
Kovid-19 Salgını, Terör Saldırıları ve Felaketler İle 2,5 Milyon Kişi Yardıma Muhtaç Hale Geldi!
Komşu'da Deprem! Türkiye'yi Etkiler Mi? Endişesi Korkutuyor! mask
Komşu'da Deprem! Türkiye'yi Etkiler Mi? Endişesi Korkutuyor!
Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Kararına Sert Tepki! "Bu Karar İdeolojiyi Destekler!" mask
Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Kararına Sert Tepki! "Bu Karar İdeolojiyi Destekler!"
Premier Lig'de Türk Sesleri Geldi! Ayın Futbolcusu Seçildi! mask
Premier Lig'de Türk Sesleri Geldi! Ayın Futbolcusu Seçildi!
Jason Statham Filmi Bitirdi! Ülkeden Memnun Ayrıldı! mask
Jason Statham Filmi Bitirdi! Ülkeden Memnun Ayrıldı!
Çin Bu Sefer Başardı! Uzay'a Yeni Bir Yolcu! mask
Çin Bu Sefer Başardı! Uzay'a Yeni Bir Yolcu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Koronavirüs Vakalarında Sarsan Gelişme! Vaka Sayıları Tokat Etkisi Yarattı! Açıklanan Risk Haritasından Sonra Milyonlar Şok Oldu! mask
Ankara Koronavirüs Vakalarında Sarsan Gelişme! Vaka Sayıları Tokat Etkisi Yarattı! Açıklanan Risk Haritasından Sonra Milyonlar Şok Oldu!
Ankaraspor'da yeniden Mehmet Ak dönemi mask
Ankaraspor'da yeniden Mehmet Ak dönemi
ŞOK Market Resmen Rest Çekti! "Aman Kaçırma" İndirimleri Resmen Kuyruk Oluşturttu! Yarın Geliyor... Ev İçin Yok, Yok! mask
ŞOK Market Resmen Rest Çekti! "Aman Kaçırma" İndirimleri Resmen Kuyruk Oluşturttu! Yarın Geliyor... Ev İçin Yok, Yok!
Ankara'da Koronavirüste Son Halkaya Gelindi! Denetimler Sıkı Şekilde Geri mi Geliyor? İşte Ankara'nın Akıbeti... mask
Ankara'da Koronavirüste Son Halkaya Gelindi! Denetimler Sıkı Şekilde Geri mi Geliyor? İşte Ankara'nın Akıbeti...
Bitcoin'de Yeni Rekor Gelir mi? 2021 Yılında bitcoin ne kadar olur? mask
Bitcoin'de Yeni Rekor Gelir mi? 2021 Yılında bitcoin ne kadar olur?
Hande Erçel İçin Ne Kerem Bürsin Ne Başka Biri! Herkes Bürsin Sanıyordu ama Erçel Yanılttı! Yeni Aşka Yelken Mi Açtı? mask
Hande Erçel İçin Ne Kerem Bürsin Ne Başka Biri! Herkes Bürsin Sanıyordu ama Erçel Yanılttı! Yeni Aşka Yelken Mi Açtı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL