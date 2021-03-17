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- 17 Mar 2021 - 09:47 G: 17 Mar 2021 - 09:48

Keçiören’in Yüksek Noktalarında Yoğun Kar Mesaisi!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiörenin yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Ozan Şahin
Ozan Şahin Tüm Haberleri

Keçiören’in Yüksek Noktalarında Yoğun Kar Mesaisi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiörenin yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Eşzamanlı Çalışma

Keçiören Belediyesi ilçenin yüksek noktalarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırımların kapanmasına neden olan yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte küreme kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürdü.

Ekipler Teyakkuzda

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 150 personel 10 kar küreme aracı 6 greyder 5 JCB 3 Loder yükleyici 20 transit tuzlama aracı 10 kamyon 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin her noktasına müdahale ederek küreme ve tuzlama işlemlerimizi sürdürüyoruz. dedi. Ayrıca Altınok Keçiörende herhangi bir ulaşım problemi yaşanmadığını kar küreme ve tuzlama ekibinin 24 saat esasına göre teyakkuzda beklediğini kaydetti.

17 Mar 2021 - 09:47 Ankara- Belediyeler

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