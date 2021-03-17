Nesli Tükenmekte Olan Toy Kuşuna Müdahale Edildi ve Doğaya Bırakıldı!

Bitlis'te üç ay önce jandarma ekiplerince kanadından yaralanmış bulunan ve nesli tükenmekte olduğu için "kırmızı liste"de yer alan yakalı toy kuşunun tedavisi tamamlandı.

Rehabilitasyon sürecinin ardından Muş'a götürülen kuş, ekiplerin gözetiminde Muş Ovası'nda doğaya salındı. Birçok ilden gelen 30 kuş gözlemcisi yakalı toy kuşunu fotoğrafladı.

"Ağırlığı 1,5 kilograma ulaştı"

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yakalı toy kuşunun Anadolu'da nesli tükenen türler arasında yer aldığını söyledi.

Muş Ovası'nın toy kuşlarının yaşam alanı olduğunu belirten Şentürk şunları kaydetti:

"1912 yılında Kars'ta, 2013'te Konya'da, 2019'da Trabzon'da tespit edilmiş. En son 2020 yılının aralık ayında Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaralı olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı. Toy kuşu 3 ay misafirimiz oldu. İlk tedavi için getirildiğinde 550 gramdı, şimdi 1,5 kilograma ulaştı. Doğaya salımı için yeterli vücut sağlığına kavuştu. Kuş gözlemcileri için son derece önemli bir tür. Son yüz yıldır az görülüyor. Herkesin görebileceği, yakından tanıyabileceği bir tür olmadığı için kuş gözlemcileri bu tür şeylere çok fazla önem veriyor."

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise Van Gölü havzasında bulunan bütün yaban hayvanlarını tedavi edip tekrar doğaya kazandırdıklarını vurguladı.

Yakalı toy kuşunun ölmek üzereyken merkeze getirildiğini anlatan Aslan, "Muş'taki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle irtibata geçtik, toyların buraya geldiğinin tespitini de yaptık. Kuşumuzu Muş'ta toyların olduğu yerde doğaya bıraktık. Bu Anadolu'da 100 yılda sadece 3 defa görüldüğü tespit edilen bir kuş. Kırmızı listede yer alıyor. Burası kuşların sadece geçiş noktası değil, aynı zamanda üreme alanlarıdır." diye konuştu.