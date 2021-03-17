Ehliyet Sınavı Mart Ayı Tarihleri Açıklandı! 2021 Ehliyet Sınavı Ne Zaman?
Pandemi sürecinden bir çok sınav gibi ehliyet sınavları da ertleme kararlarına maruz kalmıştı. Ancak son kabine toplantısının ardından sınavlar normalde dönmüş ve ehliyet sınavı ile ilgili çalışmalarda başlamıştı. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru olan ehliyet sınav tarihleri ile ilgili detaylar haberimizde.
Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen ehliyet sınavları bu sene Covid-19 salgın sürecinde alınan önlem kararları ve kısıtlamalara bağlı olarak aksamıştı. Her ayın 1’i ile 10’u arasında başvuru yapan adaylar iki aşamadan oluşan ehliyet sınavlarına giriyor. İlk aşamada teorik sınava giren adaylar, teorik sınavdan yeterli puanı almaları durumunda, pratik sınava yani direksiyon sınavına giriyorlar. Bu sınavların yapılacağı tarihler, ücretleri ve başvuru için gerekli şartlar ise adaylar tarafından araştırılıyor.
Bu sene direksiyon sınavlarında sokağa çıkma kısıtlamalarından kaynaklı bazı aksamalar meydana geldi. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığı 15 Ocak 2021 tarihli açıklamalarında ehliyet almak için direksiyon sınavına girecek adayların sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen açıklama ile beraber direksiyon sınavları tarihleri de belli oldu. Her ayın ilk 10 günü yapılan başvuruların değerlendirilmesi ile adaylar en yakın tarihte elektronik sınava giriyor. İlk aşama olan elektronik sınavdan yeterli puanı alan adaylar, gittikleri sürücü kurslarına göre farklılık göstermekle beraber direksiyon sınavları için tarih alıyor. Mart ayında esnemelerin gelmesi ve ehliyet almak isteyen adayların yasaklardan muaf tutulmasına bağlı olarak sürücü kursları adaylara sınav tarihlerini bildirmeye başladı.
17 Mar 2021 - 16:30 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.