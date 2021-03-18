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- 18 Mar 2021 - 13:02 G: 18 Mar 2021 - 13:41

Yerli Sermayeli ODE Yalıtım'dan 100 Milyon Liralık Yatırım Geliyor!

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli yalıtım şirketi olan ODE Yalıtım, R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesinde 100 milyon TL’lik yatırım için hazırlanıyor.

Emre Okur
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ODE Yalıtım'dan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ODE Üretim Kampüsü’nde, R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesi üretmek için yeni bir tesis kurulacak. 2021 yılı sonunda devreye girmesi planlanan tesiste 150 kişi istihdam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, salgın döneminde zorlu koşullara rağmen planlamalarına uygun yatırımlara devam ettiklerini belirterek, "R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesi üretimi için Eskişehir’deki kampüsümüzde kuracağımız yeni tesis ile bu üründeki kapasitemizi dört kat artırarak, toplamda yıllık 18 bin tona çıkarıyoruz. Bu yatırım ile Türkiye elastomerik kauçuk köpüğü pazar büyüklüğünün iki katı kapasiteye ulaşarak, 1991 yılından günümüze bu ürün grubunda sürdürdüğümüz liderliğimizi daha da pekiştireceğiz. Aynı zamanda yine bu üründe, Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada en büyük üretici konumuna geleceğiz." ifadelerini kullandı.

150 kişiye istihdam sağlayacakları yeni üretim tesisinde katma değerli ürün geliştirmeye odaklanacaklarını vurgulayan, Turan şunları kaydetti:

"Eskişehir’deki üretim kampüsümüz içerisinde yer alan Ar-Ge birimimiz ile birlikte katma değerli ürün geliştirmeye odaklanıyoruz. Yeni tesisimizde kullanacağımız son teknoloji ile birlikte elastomerik kauçuk köpüğündeki katma değerli tüm ürün gruplarını üretip ihraç edebilir duruma geleceğiz. Bu sayede halihazırda ciromuz içindeki payı yüzde 40 olan ihracat payımızı da önemli ölçüde artırarak, ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz.

Yeni yatırımımız ve kapasite artışımızla birlikte Avrupa ve ihracat yaptığımız diğer pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Eskişehir yatırımımız kapasite büyüklüğü ile dikkat çekerken aynı zamanda yüksek verimi ve çevre dostu teknolojisi ile de örnek bir tesis olacak."

18 Mar 2021 - 13:02 AA İstanbul- Ekonomi

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