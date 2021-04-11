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- 11 Nis 2021 - 14:40

2021 Nisan Ayı Esnafa Gelir Kaybı Desteği Ne Zaman Yatacak?

Pandemi sürecinden devletin esnafa destekleri devam ediyor. Her ay gelir kaybı desteği verilmeye devam ediyor. Vatandaş ve esnafların Nisan ayı içerisinde yapılacan olan ödemenin gününü merak ediyor. İşte Detaylar...

Ali Kurt
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Covid-19 salgınının etkisi ile başlayan ekonomik krizden ve bu dönemdeki kısıtlamalardan olumsuz etkilenen esnafa yönelik verilen gelir kaybı desteği ödemelerinin bu ay hangi tarihlerde yatacağı merak konusu oldu.

Salgın sürecinde yardıma muhtaç vatandaşların yanı sıra esnafa da verilmeye başlanan kira desteği ve hibe ödemeleri vatandaşları büyük ölçüde rahatlattı. Gelir kaybı desteği için başvuru sürelerinin uzatılmasının ardından bu ay ödemelerin ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

2021 Nisan Ayı Esnafa Gelir Kaybı Desteği Ne Zaman Yatacak?

Ödemelerin Nisan ayının 20’si itibari ile başlaması bekleniyor.

Salgın sürecinde işçi ve işverene destek olmak amacı ile verilen kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa da destek ödemelerinin yapılacağını açıklamıştı. Başta lokanta, oto tamirci, kadın ve erkek kuaförü, dolmuş, taksi şoförleri, pastaneciler gibi esnaflar olmak üzere ocak ayı itibari ile esnafa gelir kaybı destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştı. Destek ödemesi alan esnaflar mart ayı ödeneklerinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı.

11 Nis 2021 - 14:40 - Ekonomi

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